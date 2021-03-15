Испания в тестовом режиме вводит четырехдневную рабочую неделю

В компаниях, которые заинтересовались инициативой, люди будут работать не по 40, а по 32 часа в неделю

Испания может стать одной из первых стран мира, в которой в тестовом режиме введут четырехдневную рабочую неделю. Правительство страны одобрило запустить пилотный проект для компаний, которые заинтересовались этой инициативой. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце февраля 2021 года левая испанская партия Más País объявила, что правительство одобрило их предложение опробовать этот пилотный проект, после чего стороны приступили к переговорам.

"Четырехдневная рабочая неделя (32 часа) дает нам настоящую дискуссию, которая является актуальной для нашего времени. Это идея, время которой пришло. Это всегда вызывает споры, поскольку появляется пробел. Но что может быть важнее, чем время жизни?", — заявлял ранее лидер этой партии Иньиго Эррехон.

Отметим, ранее сообщалось, что этот план одобрило и Министерство финансов Испании. Согласно проекту, компании, сократившие рабочую неделю до 32 часов, получат финансовую помощь.

Планировалось, что осуществление инициативы обойдется приблизительно в 50 миллионов евро, она будет ограниченной по масштабу, но может открыть возможности для проведения такой политики на более широкой основе.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании намерена в течение десяти лет ввести в стране четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда.