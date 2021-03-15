Іспанія в тестовому режимі вводить чотириденний робочий тиждень

У компаніях, які зацікавилися ініціативою, люди будуть працювати не 40, а 32 години на тиждень

Іспанія може стати однією з перших країн світу, у якій у тестовому режимі введуть чотириденний робочий тиждень. Уряд країни схвалив пілотний проект для компаній, які зацікавилися цією ініціативою. Про це повідомляє видання The Guardian.

У кінці лютого 2021 року ліва іспанська партія Más País оголосила, що уряд схвалив їхню пропозицію випробувати цей пілотний проект, після чого сторони приступили до переговорів.

"Чотириденний робочий тиждень (32 години) дає нам справжню дискусію, яка є актуальною для нашого часу. Це ідея, час якої настав. Це завжди викликає суперечки, оскільки з'являється пробіл. Але що може бути важливіше, ніж час життя?", — заявляв раніше лідер цієї партії Іньїго Еррехон.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що цей план схвалило і Міністерство фінансів Іспанії. Згідно з проектом, компанії, що скоротили робочий тиждень до 32 годин, отримають фінансову допомогу.

Планувалося, що здійснення ініціативи обійдеться приблизно в 50 мільйонів євро, вона буде обмеженою за масштабом, але може відкрити можливості для проведення такої політики на більш широкій основі.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року повідомлялося, що Лейбористська партія Великобританії має намір протягом десяти років ввести в країні чотириденний робочий тиждень без скорочення оплати праці.