71,3% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень — опитування

Майже 90% респондентів заявили про готовність зберегти заробітну плату на тому ж рівні в разі зменшення кількості робочих годин для співробітників.

71,3% українських роботодавців готові в ролі експерименту перейти на чотириденний робочий тиждень у своїй компанії. Про це свідчать результати опитування порталу з пошуку роботи Jooble.

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Зазначається, що мова йде про зміну внутрішніх процесів компаній таким чином, щоб їхні продукти або послуги залишалися доступними для клієнтів.

Решта 28,7% роботодавців, які брали участь в опитуванні порталу, заявили, що не готові проводити подібні експерименти зі зміною графіків співробітників.

[ + – ] Дослідження чотириденного робочого тижня в Україні

72% респондентів вважають, що перехід на чотириденний робочий тиждень надасть їхнім працівникам більше часу для вирішення особистих питань. Також роботодавці переконані, що зміна графіка співробітників зменшить офісні витрати компаній (наприклад, на електроенергію та папір), підвищить лояльність працівників до фірм, сприятиме більш оперативному виконанню робочих завдань і позитивно вплине на самодисципліну.

87,8% опитаних відповіли, що згодні залишити незмінними заробітні плати своїх співробітників у разі зменшення кількості робочих годин, тоді як інші 12,2% вважають, що в такому випадку буде логічним знизити і зарплату працівників.

[ + – ] Дослідження чотириденного робочого тижня в Україні

Примітно, що більше половини респондентів — 52,5% — вважають реалістичною можливість введення для України чотириденного робочого тижня.

Дослідження провели аналітики сервісу Jooble на основі опитування 345 українських роботодавців у період з 8 червня по 8 липня 2021 року.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що уряд Іспанії схвалив введення в тестовому режимі чотириденного робочого тижня для компаній, які самі того захочуть.

У вересні 2019 року в Лейбористській партії Великобританії заявляли про намір ввести в країні скорочений робочий тиждень без зменшення заробітних плат.