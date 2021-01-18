Госстат подсчитал украинцев: за 2020 год население сократилось почти на 300 тысяч

Больше всего смертей зафиксировано в ноябре прошлого года – 63 440 человек.

За 11 месяцев прошедшего 2020-го года, начиная с первого января, в Украине умерло 549 170 человек, что оказалось на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Одновременно, за указанный период родилось 268 900 детей, что на целых 6,2% меньше, чем родилось за аналогичный период 2019-го.

Об этом сообщается в отчете под названием "Демографическая ситуация за январь-декабрь 2020 года", опубликованном на сайте Государственной службы статистики в понедельник, 18-го января.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2020 года составила 41 миллион 629 тысяч и 930 человек человек. В течение января-ноября 2020 года численность населения уменьшилась на 272,5 тысяч человек", – отмечается в отчете Госстата. Доминация смертности над рождаемостью в настоящее время составляет 49 живорожденных на 100 умерших.

В ноябре прошлого года зафиксирован самый значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года – на 35%, до 63 440 человек. Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% – до 21,62 тысяч.

Как сообщается в отчете, прошлогодний октябрь стал пятым месяцем в 2020-ом году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019-го года: первым таким месяцем был июнь – с показателем в 8,4%, вторым стал август – с 3,9%, третьим оказался сентябрь – с 15,4%, четвертым отмечается октябрь – с 17,5%. А по итогам ноября количество умерших в 2020 году впервые превысило количество умерших в 2019 году на ту же дату.

По данным ведомства, с учетом увеличения смертности и сокращения рождаемости, в целом население страны оказалось на 292 тысяч и 740 человек, или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, основной "вклад" в имеющиеся на 1 декабря демографические показатели внес именно конец 2020-го, поскольку, как сообщалось ранее, за первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.