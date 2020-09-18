Несмотря на пандемию. В Украине с начала 2020 года умерло меньше людей, чем за тот же период 2019-го

Госстат обнародовал данные о демографической ситуации в Украине с января по июль 2020 года.

За первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году – 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го – в 1,98 раза.

Напомним, численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 41 млн 922 тысяч человек. По данным Госстата, на 1 августа 2020 года общая численность населения в Украине равна 41 млн 743 тысячи человек.

В тоже время, согласно даннымполученным по новой методике подсчета населения, за которую в свое время ратовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, численность населения Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляла 37 млн 289 тысяч человек. Таким образом, с момента последней переписи населения, которую проводили в 2001 году, украинцев стало меньше на 11 миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2100 году в Украине останется 17,55 млн человек, а в мире 8,8 млрд.