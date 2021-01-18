Держстат підрахував українців: за 2020 рік населення скоротилося майже на 300 тисяч

Найбільше смертей зафіксовано в листопаді минулого року — 63 440 осіб.

За 11 місяців минулого 2020-го року, починаючи з першого січня, в Україні померло 549 170 осіб, що виявилося на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Одночасно, за вказаний період народилося 268 900 дітей, що на цілих 6,2% менше, ніж народилося за аналогічний період 2019-го.

Про це повідомляється у звіті під назвою "Демографічна ситуація за січень-грудень 2020 року", опублікованому на сайті Державної служби статистики в понеділок, 18-го січня.

"Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2020 року склала 41 мільйон 629 тисяч і 930 чоловік. Протягом січня-листопада 2020 року чисельність населення зменшилася на 272,5 тисяч чоловік", — наголошується в звіті Держстату. Домінація смертності над народжуваністю в даний час складає 49 живонароджених на 100 померлих.

У листопаді минулого року зафіксовано найзначніше зростання числа померлих у порівнянні з листопадом позаминулого року — на 35%, до 63 440 осіб. Число новонароджених у листопаді знизилося в порівнянні з листопадом позаминулого року на 11,7% — до 21,62 тисяч.

Як повідомляється у звіті, торішній жовтень став п'ятим місяцем в 2020-му році, коли число померлих перевищило аналогічні дані 2019 го року: першим таким місяцем був червень — з показником в 8,4%, другим став серпень — з 3,9%, третім виявився вересень — з 15,4%, четвертим відзначається жовтень — з 17,5%. А за підсумками листопада кількість померлих в 2020 році вперше перевищила кількість померлих в 2019 році на ту ж дату.

За даними відомства, з урахуванням збільшення смертності та скорочення народжуваності, у цілому населення країни виявилося на 292 тисяч і 740 осіб, або на 0,7% менше, ніж роком раніше.

Таким чином, основний "вклад" в наявні на 1 грудня демографічні показники вніс саме кінець 2020-го, оскільки, як повідомлялося раніше, за перші сім місяців 2020 року померло на 18 тисяч осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.