Сэкономит кучу времени: ИИ Bard от Google научился пересказывать видео c YouTube

Чат-бот может отвечать на сложные вопросы о содержании конкретного ролика, например, назвать ингредиенты рецептов или составить краткую инструкцию.

Чат-бот Bard, работающий на основе искусственного интеллекта, получил расширение, позволяющее интегрировать его с видеохостингом YouTube. На официальной странице с обновлением (в англоязычной версии) говорится о том, что теперь он может анализировать отдельные видеоролики и выводить на экран конкретную информацию.

Новая функция расширяет возможности Bard, которые Google внедрила в сентябре. Эти расширения позволяют чат-боту подключаться к другим приложениям и службам Google, в число которых, разумеется, входит YouTube, и получать от них информацию для использования в разговоре. Теперь пользователи могут задавать чат-боту конкретные вопросы о содержании видео.

"Мы делаем первые шаги в развитии способности Bard понимать видеоролики YouTube. Например, если вы ищете видео о том, как приготовить торт с оливковым маслом, то теперь вы можете также спросить, сколько яиц требуется для рецепта в первом видео", — говорят разработчики чат-бота.

Воспользоваться функцией можно прямо в браузерной версии Bard. Сам чат-бот, если его спросить о новой функции, расскажет, что может получать доступ к видео с YouTube и обрабатывать их, используя различные методы, включая прямые ссылки, встроенные видео и описание видео. После этого ИИ может проанализировать его аудио и визуальную информацию, а затем ответит на интересующие вопросы.

В беседе с Фокусом Bard предложил просто прислать ссылку на видеоролик из YouTube для анализа, однако это не сработало — появился лишь заготовленный ответ: "Я не могу с этим помочь, так как я всего лишь языковая модель". Потом мы указали название конкретного видео и попросили его описать — с этой задачей ИИ справился, хотя его ответ мало чем отличался от описания самого автора.

Ответ чат-бота Bard на ссылку с YouTube Фото: Скриншот

Отметим, что Google также добавила в Bard ряд других новых функций. Среди них — составление "пошаговых объяснений" для решения математических уравнений. Еще одна новая функция, появившаяся на прошлой неделе, позволяет создавать графики как на основе данных, которые пользователь вводит в подсказку, так и на основе таблиц, самостоятельно создаваемые искусственным интеллектом в процессе общения с пользователем.

Bard — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA. 6 февраля 2023 года Google представила чат-бот Bard, который призван отвечать на вопросы пользователей в поисковой системе. Изначально доступ к проекту был открыт только для ограниченного круга. 21 марта 2023 года Google предоставила доступ к чат-боту избранным пользователям из США и Великобритании. В апреле 2023 года разработчики Bard сообщили, что сервис получил возможность писать, отлаживать и объяснять код. Чат-бот знает 20 языков программирования и имеет связь с другими продуктами Google.

В мае 2023 года, во время ежегодной конференции Google I/O, Пичаи и Сяо объявили о ряде обновлений Bard, в частности о внедрении PaLM 2, интеграции с другими продуктами Google и сторонними службами, расширении до 180 стран, поддержке дополнительных языков и новых функциях. Расширенный запуск не включал ни одной страны Европейского Союза, возможно, из-за беспокойства относительно соблюдения Общего регламента защиты данных.

13 июля 2023 года Bard стал доступен в Украине. Также в чат-бот была добавлена возможность задавать вопросы и получать ответы на украинском языке.

Напомним, в сентябре мы писали о том, что ИИ Bard от Google отказался обсуждать президента РФ Владимира Путина на русском языке. Так же исследователи выяснили, что Google Bard с большей вероятностью будет предоставлять ложную информацию о президенте РФ на русском и украинском языках, чем его конкуренты чат-боты с искусственным интеллектом. А в начале мая стало известно, что чат-бот Bard AI заговорит по-украински.