"Видимые результаты": как украинские хакеры разрушают Россию и чего достигли с начала войны

Киберармия Украины перешла от случайных ударов по слабым местам к целенаправленному взлому важнейших ресурсов. Ее успехи не всегда заметны, поскольку Россия скрывает возникающие проблемы.

Российская Федерация на протяжении полномасштабного вторжения в Украину значительно пострадала от деятельности украинских хакеров, которую последние развернули. Об этом рассказал пресс-секретарь Ukrainian Cyber Alliance (UCA) Андрей Баранович в интервью DOU.

По его словам, в начале вторжения в сообществе программистов начался хаос, но последние полтора года в Украине появилась неофициальная киберармия, которая наносит государству-агрессору большой урон. Даже если судить по публичным утечкам информации, масштабы просто колоссальные. Только то, что лежит на Telegram-каналах, — это миллиарды записей. Практически любой человек в России (даже тот, который никогда не пользовался компьютером) попадает в эти слитые базы данных. Есть возможность найти, отследить любого, в том числе сотрудников российских спецслужб, армии — как раз то, что полезно знать. Такие утечки данных — только верхушка айсберга, потому что одновременно сливаются огромные массивы непубличной информации, которая поступает непосредственно нашей армии, спецслужбам.

"В Украине появилось сообщество, точно знающее, чего хочет. А мы хотим победы в войне. Хакинг и изломы — это пусть и не решающая, но часть совместных усилий, дающая вполне видимые результаты", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что UCA сместилась от оппортунистических атак к целевым атакам, где хакеры могут достичь желаемого эффекта. Масштабы их работы значительно выросли, и если в начале полномасштабной войны это были несколько дефейсов, то теперь организация отслеживает тысячи целей на территории РФ. Не так давно публично рассказали о взломах ресурсов Федеральной службы исполнения наказаний и военного блока ОДКБ.

"UCA стремился показать уровень: мы можем "взломать" министерство, "вломиться" в тюрьму. Или этот военный блок, якобы противостоящий НАТО, — все оттуда вытащить и разместить сообщения, которые РФ и другие страны из ОДКБ будут вынуждены потом опровергать. Естественно, им это не придает ни доверия, ни стабильности", — высказался Андрей Баранович.

Киберэксперт добавил, что разрушение отдельных систем также наносит значительный ущерб Российской Федерации. Так, страна-агрессор была вынуждена внести корректировки в свое законодательство и принять меры по кибербезопасности, но это, по мнению Барановича, не даст ощутимого результата. Однако он не смог поделиться конкретными подробностями о результате деятельности украинских киберспециалистов, поскольку это секретная информация.

"Мы все читаем новости. Периодически туда это попадает: где-то что-то остановилось, сломалось, загорелось, не работает связь или в телевизоре вместо фильма появилось обращение Зеленского Кое-что я просто не могу рассказывать. Мы работаем с военными и спецслужбами — это уже не совсем наши секреты", — объяснил пресс-секретарь Ukrainian Cyber Alliance.

Андрей Баранович напомнил, что в феврале 2022 года Государственное управление разведки смогло самостоятельно выявить несколько сотен сотрудников ФСБ. В свою очередь это стало возможным, благодаря эффективным утечкам из баз данных.

"Это впечатляет. Хотя в кибервойне не всегда есть внешние эффекты — с видеотрансляциями, блэкаутами, но в целом ущерб катастрофический. Российская Федерация получает серьезный ущерб, и я этому рад", — резюмировал Баранович.

В любой, даже самой крупной и продвинутой компании, можно найти бреши в системе защиты. В России примерно такая же ситуация с кибербезопасностью, что и в Украине, но если украинцы иногда раздувают скандалы в этой сфере, то россияне свято уверены в гениальности своих программистов и высочайшем уровне мастерства. Нежелание жителей РФ признавать свои уязвимости только играет на руку хакерам, поскольку многие атаки проходят незамеченными. Порой администраторы ресурсов попросту боятся доложить о взломах и скрывают проблемы даже от своего непосредственного руководства, не говоря уже о государственных ведомствах, отвечающих за кибербезопасность.

Напомним, 27 ноября стало известно о том, что хакеры проникли в департамент Конашенкова в Минобороны РФ. Хакеры изучили документацию, которая имеет отношение к Игорю Конашенкову. В частности, ознакомились с его "отчетами" первых недель войны за март 2022 года. В отчете указано, что в течение месяца ВС РФ якобы обезвредили полторы тысячи украинских танков и еще более тысячи единиц "специальной военной техники".

Также несколько ранее мы писали о том, как Украина использует против РФ хакеров. Для того чтобы работа против оккупантов в информационном пространстве стала эффективнее, государство необходимо упорядочить подобные процессы.