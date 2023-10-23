Stop war in Ukraine: в Spotify взломали аккаунты российских певцов и призвали остановить войну

На главной странице аккаунтов исполнителей Олега Газманова и Григория Лепса их изображения заменили на львовского исполнителя Clonnex.

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В стриминговом сервисе Spotify взломали аккаунты российских исполнителей Олега Газманова и Григория Лепса. На главных фото альбомов хакеры разместили призывы остановить войну в Украине, передает Фокус.

На главной странице их изображения заменили на львовского исполнителя Clonnex.

Внизу фотографий стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine".

Взломанный аккаунт Григория Лепса

Взломанный аккаунт Олега Газманова

На фото, установленном на обложку аккаунта российских певцов, было также видно ссылку, которая ведет на Telegram-канал, на который подписано приблизительно 400 человек. Там неизвестный хакер отчитывается о своих успехах о смене обложек для аккаунтов в Spotify.

Как отмечают росСМИ, аккаунт Олега Газманова уже удалось восстановить после взлома, на странице Григория Лепса пока ничего не поменялось.

Отметим, что Григорий Лепс и Олег Газманов известны не только своим творчеством, но и однозначной политической позицией. Звезды полностью поддержали Россию после полномасштабного вторжения в Украину, и теперь они периодически приезжают на фронт со своими выступлениями, а также принимают участие в концертах по поводу громких государственных праздников.

Напомним, что российский певец Григорий Лепс обещал выплатить миллион рублей оккупанту, который якобы подбил танк ВСУ немецкого производства Leopard.

А в июне в росСМИ проинформировали, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплат российским военным за уничтожение танков ВСУ. За каждый подбитый Leopard или Abrams оккупантам готовы выплачивать миллион рублей.