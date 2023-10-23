Stop war in Ukraine: у Spotify зламали акаунти російських співаків і закликали зупинити війну

На головній сторінці акаунтів виконавців Олега Газманова та Григорія Лепса їхні зображення замінили на львівського виконавця Clonnex.

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У стримінговому сервісі Spotify зламали акаунти російських виконавців Олега Газманова і Григорія Лепса. На головних фото альбомів хакери розмістили заклики зупинити війну в Україні, передає Фокус.

На головній сторінці їхні зображення замінили на львівського виконавця Clonnex.

Внизу фотографій стилізованим під кров шрифтом написано "Stop war in Ukraine".

Зламаний акаунт Григорія Лепса

Зламаний акаунт Олега Газманова

На фото, встановленому на обкладинку акаунта російських співаків, було також видно посилання, яке веде на Telegram-канал, на який підписано приблизно 400 осіб. Там невідомий хакер звітує про свої успіхи щодо зміни обкладинок для акаунтів у Spotify.

Як зазначають росЗМІ, акаунт Олега Газманова вже вдалося відновити після злому, на сторінці Григорія Лепса поки нічого не змінилося.

Зазначимо, що Григорій Лепс і Олег Газманов відомі не тільки своєю творчістю, а й однозначною політичною позицією. Зірки повністю підтримали Росію після повномасштабного вторгнення в Україну, і тепер вони періодично приїжджають на фронт зі своїми виступами, а також беруть участь у концертах з приводу гучних державних свят.

Нагадаємо, що російський співак Григорій Лепс обіцяв виплатити мільйон рублів окупанту, який нібито підбив танк ЗСУ німецького виробництва Leopard.

А в червні в росЗМІ поінформували, що співаки Григорій Лепс і Микола Басков підтримали ініціативу виплат російським військовим за знищення танків ЗСУ. За кожен підбитий Leopard або Abrams окупантам готові виплачувати мільйон рублів.