Реактивный Shahed-238 потеряет главное преимущество Shahed-136, — военный эксперт

Новые "Шахеды" станут быстрее и точнее своих предшественников, но войска не смогут так же массово применять их во время атак.

Новый беспилотник Shahed-238, представленный в Иране, получил технологии, которые дают военным как преимущества, так и серьезные недостатки, если сравнивать с Shahed-136. Об этом главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал в комментарии сайту NV.

По его мнению, Shahed-238 по своим характеристикам ближе к крылатой ракете благодаря реактивному двигателю и модифицированной системой наведения. Беспилотник сначала летит к цели по заданным координатам, точно так же, как Shahed-136, однако не просто бьет в указанную оператором точку, а сканирует местность с помощью датчиков в поисках нужного объекта, и только потом атакует его.

Иран показал три варианта Shahed-238 с разными головками наведения. Олег Катков объяснил, что они предназначены для поражения разных типов целей. Например, стандартное для "Шахедов" сочетание спутниковой и инерциальной системы наведения позволит атаковать стационарные объекты, такие как здания, оптические или инфракрасные датчики — подвижные цели, а радиолокационная система — средства ПВО, такие как радары.

Двигатель Shahed-238, как предполагает эксперт, будет использовать авиационный керосин в качестве топлива. Дальность полета новой модели пока оценить сложно, ведь она сильно зависит от конкретной модели силовой установки, количества топлива и режима полета, однако скорость будет однозначно выше, чем у винтовых Shahed-136.

В то же время, установка реактивного двигателя и продвинутой системы наведения значительно увеличивает стоимость беспилотного аппарата. Такая конструкция лишает Shahed главного преимущества в виде дешевизны и массовости.

Олег Катков обратил внимание, что иранские военные предусмотрели и протестировали запуск новых БПЛА с обычного автомобиля. Пусковую установку закрепили на кузове пикапа, который на прямом участке дороги разогнался до стартовой скорости беспилотника и помог ему взлететь. С таким подходом, считает аналитик, не нужны специальные крупные пусковые установки в виде контейнеров, а также ракетные ускорители, помогающие дрону развивать начальную скорость.

Ранее директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых назвал преимущество реактивных двигателей Shahed-238. По его словам, цена такой силовой составляет около 10 тысяч долларов, что в разы дороже двигателей Shahed-136, зато теперь у иранцев больше возможностей для производства БПЛА. Используя два типа "Шахедов", производителям будет проще получать комплектующие в условиях санкций, ограничивающих Иран и Россию.

Эксперт по авиации Константин Криволап назвал, чем Shahed-238 будут опасны для Украины. Новая конструкция и радиолокационная система наведения создадут дополнительную нагрузку для украинской системы ПВО, хотя газотурбинный двигатель может быть неэффективным и сложным в производстве. Эксперт сомневается, что Россия в ближайшее время получит новые Shahed-238 и сможет использовать их против украинцев, поскольку предыдущая партия деталей, отправленных Ираном в Москву, была повреждена.