Сигнализация, подсветка и даже весы: украинец создал уникальные "умные" рюкзаки (видео)

Владелец может управлять системами с помощью мобильного приложения. Рюкзаки также оснащены датчиками, которые предупреждают пользователя о забытых вещах и защищают содержимое от намокания.

Студент Винницкого национального технического университета Владислав Присяжного создал уникальное изобретение — рюкзак с сигнализацией и множеством полезных функций. Детальнее о разработке украинец рассказал в сюжете, который вышел на местном телеканале ВИТА ТВ.

Целью Владислава было разработать что-то современное и практичное одновременно. Благодаря специальным датчикам, рюкзак может сообщать, например, о пролитых напитках или попадании влаги из-за дождя или снега, таким образом, можно предотвратить намокание документов и оборудования. Рюкзак управляется с помощью специального приложения, которое может включать и выключать встроенные в рюкзак светильники.

Важно Первый в мире памятник рюкзаку установили во Львове

"Рюкзаки глубже, потому что в них нужно перевозить больше вещей. Но, что важно, поскольку они глубже, вам нужно освещать то, что вы несете внутри. Мы часто используем фонарики, чтобы подсветить их, но мы подумали, что можем автоматизировать это. Так что подсветка уже в рюкзаке", — объяснил журналистам разработчик необычного рюкзака.

Изобретатель из Винницы создал рюкзак, способный поражать пользователей подсветкой Фото: Скриншот видео

Рюкзаки винничанина также оснащены датчиками, которые рассчитывают вес и предупреждают пользователя о забытых вещах.

"У многих людей возникают проблемы со спиной, потому что они носят тяжелые вещи. Особенно у школьников и студентов. Если заранее брать с собой только необходимый вес, то спина будет здоровой", — считает Владислав Присяжной.

Известно, что на разработку у Владислава ушло три года. Изобретенный им модуль стоит 1500 грн, его можно интегрировать в любой рюкзак. Отметим, что это — не первое техническое изобретение украинца. В сентябре 2023 года стало известно, что студент придумал устройство, способное охлаждать напиток или еду. Техническое приспособление UnWave помогает достичь комфортной температуры для еды или напитков, существенно снизив время ожидания.

Напомним, в начале сентября мы писали о том, что в Украине создали РЭБ-рюкзак Kvertus для военных. Оборудование успешно прошло испытания и первые экземпляры уже передали украинским военным в зону боевых действий.

А в начале октября 2020 года Google презентовала "умный" рюкзак, который умеет управлять смартфоном. Jacquard Tag можно перевести в виброрежим, а подзаряжать — через USB.