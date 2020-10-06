Google презентовала "умный" рюкзак, который умеет управлять смартфоном

Компания Google совместно с маркой чемоданов и сумок Samsonite разработали модель “умного” рюкзака. Новинка получила название Konnect-i и электронную начинку, передает здание Techcrunch.

В лямку рюкзака вшиты сенсорные датчики и устройство Jacquard Tag, отвечающее за их работу (разработка Google Jacquard). Такое оснащение делает ткань восприимчивой к прикосновениям, благодаря чему владельцы Konnect-i смогут бесконтактно управлять смартфоном — стоит лишь установить специальное приложение. В частности, можно переключать аудиотреки, регулировать звук, управлять фронтальной камерой во время съемки селфи, получать оповещения о входящих звонках или сообщениях при помощи светодиодного индикатора, пользоваться навигатором.





Jacquard Tag можно перевести в виброрежим, а подзаряжать — через USB. Кстати, данное устройство имеет размеры брелока и весит совсем немного.

Что касается рюкзака, то доступны модели Slim и Standard, которые стоят $200 и $220 соответственно.

Напомним: ранее стало известно, что Google презентовала новый интерфейс для умных телевизоров — Google TV