Цены на аккумуляторы в мире рекордно упали впервые с 2018 года: эксперты нашли причину

Литий и другие металлы подешевели, а производители сделали больше батарей, чем нужно. В ближайшие годы прогнозируют снижение цен до 100 долларов за кВтч.

Цены на литий-ионные аккумуляторы в 2023-м году снизились на 14% после беспрецедентного роста в 2022-м. Об этом свидетельствует ежегодное исследование организации BloombergNEF. —

Средняя цена на аккумуляторы в мире в 2023 году составила 139 долларов за киловатт-час (кВтч), тогда как в 2022-м была 161 доллар за ту же единицу. Аналитики отметили, что это самое сильно падение на рынке батарей с 2018 года, и его причина совсем другая.

График стоимости аккумуляторных батарей в 2023 году Фото: Bloomberg

Средняя цена аккумуляторной батареи — это результат более чем 300 опросов, которые исследователи провели среди покупателей и продавцов литий-ионных батарей, используемых в пассажирских электромобилях, коммерческих автомобилях, автобусах, двух- и трехколесных транспортных средствах и стационарных хранилищах. Цены варьируются в зависимости от сектора: самые низкие цены на электробусы и коммерческие автомобили в Китае составляют 100 долларов США за кВтч. Средние цены на полностью электрические пассажирские автомобили составляли 128 долларов за кВтч.

Исторически основным фактором падения цен на аккумуляторы были технологические инновации. В 2023 году падение цен в первую очередь связано со снижением стоимости материалов, ведь ключевые металлы, особенно литий, резко подешевели с января из-за значительного роста производственных мощностей на всех этапах цепочки создания стоимости аккумуляторов, от сырья и компонентов до энергетических элементов и блоков.

Производители ожидали больших заказов на батареи, что тоже сыграло свою роль. Спрос на аккумуляторы продолжал расти по сравнению с 2022 годом, но во второй половине года темпы роста на некоторых рынках электромобилей замедлились, в первую очередь из-за роста стоимости займов и неопределенной экономической ситуации на рынке.

Получилось все в точности до наоборот — на мировом рынке возник переизбыток предложения. Производство аккумуляторов в одном только Китае превысило мировой спрос. Коэффициент загрузки заводов по производству аккумуляторных элементов у крупных производителей в этом году также был ниже, чем в 2022 году. Заводы не работали на максимальной теоретической мощности, что согласуется с тенденцией некоторых автопроизводителей к снижению своих целей.

Цены на аккумуляторы в разных секторах в последние годы сблизились, что является показателем зрелости и роста отрасли. Разница в ценах в разных секторах может быть связана с различиями в сроках погашения и объемах заказов, а также с требованиями к дизайну ячеек и упаковки. Хотя разные приложения по-прежнему будут требовать разных спецификаций, BNEF ожидает, что в будущем тенденция сохранится, а стоимость аккумуляторов будет расти и падать вместе с ценами на сырье.

"Мы прогнозируем, что в следующем году стоимость упаковки снизится до $133/кВтч в реальном выражении 2023 года. В долгосрочной перспективе, исходя из того же уровня обучения, что и в предыдущем году, ожидается, что в 2027 году цены на аккумуляторные батареи упадут ниже 100 долларов США за кВтч", — сообщили аналитики.

Ожидается, что в ближайшие годы важную роль будет играть региональная динамика цен, поскольку многие страны пытаются локализовать цепочки поставки аккумуляторов. Самые дешевые батареи предлагает Китай ($126/кВтч), в США и Европе они стоят на 11% и 20% дороже соответственно из-за незрелости местных рынков. Локализация производства аккумуляторов в таких регионах может привести к подорожанию аккумуляторов местного производства, но затраты вместе с ценами должны снизиться по мере развития отрасли.

Ранее писали, что в Японии разработали батареи без кобальта. Готовый прототип доказал, что может хранить на 60% больше энергии, стоя на 30% дешевле аналогов.