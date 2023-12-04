Расстреливает цели прямо в небе: в США показали работу дрона-перехватчика CUGAR (фото)

Беспилотники CUGAR входят в защитную систему MFP, позволяющую противостоять несанкционированному вторжению беспилотников на стационарные военные объекты.

Армия США рассматривает систему от компании Dynetics, которая может помочь бороться с дронами, используя автономные летательные аппараты CUGAR. Военные проверили ее возможности во время эксперимента по интеграции маневров и стрельб (MFIX) 2024 года в Форт-Силл, штат Оклахома, передает Defence Blog.

Американские военные хотят усилить защиту от несанкционированного вторжения дронов на стационарные военные объекты и во время операций, требующих передвижения. Dynetics, дочерняя компания Leidos, представила им систему MFP с многоуровневой защитной архитектурой, предназначенную для нейтрализации вражеских беспилотных авиационных систем (БПЛА) с минимальным побочным ущербом. Дрон CUGAR является центральным элементом этой системы обороны.

CUGAR можно запустить с платформы, которой служит бронированная машина, прямо во время движения. Поднявшись на необходимую высоту, продолговатый аппарат с системой вертикального полета приближается к дронам-нарушителям и выстреливает по ним специальные заряды, установленные в нижней части корпуса. Жертвами CUGAR стали беспилотники разной конструкции: и коптеры, и самолеты типа "летающее крыло".

Отметим, что в рамках программы защиты мобильных сил (MFP) Dynetics разработала ряд технологий, позволяющих быстро обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать малые беспилотные авиационные системы противника при одновременном снижении сопутствующего ущерба. MFP имеет многоуровневую защитную архитектуру для предотвращения несанкционированного вторжения дронов на стационарные военные объекты. Чтобы удовлетворить эту потребность, в системе MFP использовались два типа многоразовых перехватчиков, которые выводят из строя вражеские БПЛА, сводя при этом к минимуму риск причинения вреда посторонним лицам. Именно для этого беспилотный управляемый автономный винтокрыл CUGAR от Dynetics был дополнен перехватчиком MORFIUS с неподвижным крылом, предоставленным субподрядчиком Lockheed Martin.

Технологическое решение Dynetics для выполнения этих задач объединило в себя сразу несколько составляющих. Разработанный многофункциональный радар X-диапазона обеспечивает дальнее наблюдение, распознавание и отслеживание во время движения. Программное обеспечение Advanced C2 позволяет системе работать в полностью автономном режиме, в котором управление отслеживанием, сопоставление угроз и реализация мер противодействия могут осуществляться с участием человека или без него. А два многоразовых типа перехватчиков ( оба с эффекторами с низким уровнем побочных эффектов), могут совместно работать для защиты боевого пространства.

В коаксиальном самолете вертикального взлета и посадки Dynetics CUGAR используются недорогие средства противодействия и реализованы преимущества гибкой платформы вертикального взлета и посадки, запускаемой из трубки. MORFIUS компании Lockheed Martin сочетает в себе преимущества быстродвижущегося перехватчика с неподвижным крылом и высокомощной микроволновой полезной нагрузкой с малой побочной нагрузкой.

Напомним, в начале ноября стало известно, что компания Epirus завершила первоначальные государственные приемочные испытания своего прототипа мощного микроволнового устройства Leonidas, предназначенного для борьбы с роями дронов. Leonidas может быстро стрелять по целям с почти мгновенным эффектом, не перегреваясь и уничтожать волны дронов.

Ранее Фокус сообщал, что Германия завершила испытание лазерной пушки LWD. Оружие успешно прошло испытания против беспилотников и наземных целей, подтверждая свою эффективность в морских условиях.