Названы топ-4 самых эффективных технологии для защиты от дронов (видео)

Критическая инфраструктура нуждается в защите от современных дронов, которые могут проникнуть почти в любое место. Для борьбы с ними во всем мире используют "глушилки", GPS-cпуфинг, лазерное оружие и специальные сети.

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На фоне развития беспилотных технологий инженеры изобретают и улучшают средства для борьбы с дронами. YouTube-канал Geospatial World в своем ролике представил четыре типа технологий, наиболее эффективных при защите критической инфраструктуры.

"Глушилки" радиочастот

Один из самых доступных и универсальных методов борьбы с БПЛА — подавление радиосигналов между дроном и контроллером, который используется для управления. В результате летательный аппарат теряет связь с оператором и не может продолжать движение, если только не имеет заранее запрограммированного маршрута. Так или иначе, большинство коммерческих и даже некоторые военные дроны не могут продолжать свою миссию, попадая в зону работу "глушилок".

Фокус писал о передовой системе "глушения" дронов BlackTALON 2, выпущенной компаниями TCI и Enterprise Control Systems. В ноябре ее продемонстрировали на выставке Association of Old Crows в Вашингтоне, раскрыв некоторые технические характеристики. По словам разработчиков, комплекс подавляет радиосигналы в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц, воздействуя сразу на все частоты или выборочно, чтобы сбить конкретные модели дронов.

[ + – ] Система для борьбы с дронами BlackTALON 2

GPS-cпуфинг

Название технологии происходит от английского слова spoofing — "подмена". Специальные устройства позволяют отправлять ложные сигналы, которые подменяют настоящие и заставляют БПЛА определять неправильные координаты. В таком случае система "видит", будто дрон находится в совсем другом месте, например, очень высоко. Это заставляет их приземляться или лететь в другом направлении, избегая запрещенных зон.

Такой функцией обладает система Dedrone Portable от американского производителя Dedrone. Комплекс может "подменять" сигналы, чтобы перехватывать управление вражескими дронами, воздействуя на системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS и QZSS.

[ + – ] Cистема для борьбы с дронами Dedrone Portable Фото: Dedrone

Лазеры против дронов

Существуют установки, создающие направленные лазерные лучи высокой мощности, которые обезвреживают БПЛА. Они могут "ослепить" дроны, засвечивая камеры, или же поражать физически, прожигая корпус и пропеллеры.

В Греции инженер Костас Соукос заявил о создании собственной лазерной системы для борьбы с дронами под названием Minotaur. По его словам, блок мощностью 300 кВт-ч, установленный на бронетранспортер, способен воздействовать на оптику или выводить из строя электронику летательных аппаратов с помощью лазерных лучей.

Ловцы дронов

Некоторые изобретатели предпочитают не сжигать беспилотники, а захватывать их целиком с помощью специальных сетей. Последние выстреливаются с помощью пусковых установок и с крупных дронов, патрулирующих небо над защищенными объектами. Волокна из прочного материала опутывают винты аппаратов, не давая им вращаться и лишая подъемной силы. В результате нарушитель беспомощно повисает на дроне-охотнике, падает на землю или аккуратно спускается на парашюте.

В конце января Украина закупила шесть так называемых "Ловцов Шахедов", призванных бороться с иранскими дронами-камикадзе. Система включает радары и беспилотник Fortem DroneHunter F700, стреляющий сетями.