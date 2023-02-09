Названо топ 4 найефективніші технології для захисту від дронів (відео)

Критична інфраструктура потребує захисту від сучасних дронів, які можуть проникнути майже у будь-яке місце. Для боротьби з ними у всьому світі використовують "глушилки", GPS-cпуфінг, лазерну зброю та спеціальні мережі.

Related video

На тлі розвитку безпілотних технологій інженери винаходять і покращують засоби для боротьби з дронами. YouTube-канал Geospatial World у своєму ролику представив чотири типи технологій, найефективніших для захисту критичної інфраструктури.

"Глушилки" радіочастот

Один із найдоступніших та універсальних методів боротьби з БПЛА — придушення радіосигналів між дроном і контролером, який використовується для керування. Унаслідок літальний апарат втрачає зв'язок з оператором і не може продовжувати рух, якщо не має заздалегідь запрограмованого маршруту. Так чи інакше, більшість комерційних і навіть деякі військові дрони не можуть продовжувати свою місію, потрапляючи в зону роботи "глушилок".

Фокус писав про передову систему "глушіння" дронів BlackTALON 2, випущену компаніями TCI та Enterprise Control Systems. У листопаді її продемонстрували на виставці Association of Old Crows у Вашингтоні, розкривши деякі технічні характеристики. За словами розробників, комплекс придушує радіосигнали в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц, впливаючи відразу на всі частоти або вибірково, щоб збити конкретні моделі дронів.

[ + – ] Система для боротьби з дронами BlackTALON 2

GPS-cпуфінг

Назва технології походить від англійського слова spoofing — "підміна". Спеціальні пристрої дозволяють надсилати помилкові сигнали, які підміняють справжні та змушують БПЛА визначати неправильні координати. У такому випадку система "бачить", ніби дрон знаходиться в зовсім іншому місці, наприклад, дуже високо. Це змушує їх приземлятися чи летіти в іншому напрямку, уникаючи заборонених зон.

Таку функцію має система Dedrone Portable від американського виробника Dedrone. Комплекс може "підмінювати" сигнали, щоб перехоплювати управління ворожими дронами, впливаючи на системи супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS та QZSS.

[ + – ] Система для боротьби з дронами Dedrone Portable Фото: Dedrone

Лазери проти дронів

Існують установки, що створюють спрямовані лазерні промені високої потужності, які знешкоджують БПЛА. Вони можуть "засліпити" дрони, засвічуючи камери, або уражати фізично, пропалюючи корпус і пропелери.

У Греції інженер Костас Соукос заявив про створення власної лазерної системи для боротьби з дронами під назвою Minotaur. За його словами, блок потужністю 300 кВт-год, встановлений на бронетранспортер, здатний впливати на оптику або виводити з ладу електроніку літальних апаратів за допомогою лазерних променів.

Ловці дронів

Деякі винахідники вважають за краще не спалювати безпілотники, а захоплювати їх за допомогою спеціальних мереж. Останні вистрілюються за допомогою пускових установок і великих дронів, що патрулюють небо над захищеними об'єктами. Волокна з міцного матеріалу обплутують гвинти апаратів, не даючи їм обертатися та позбавляючи підйомної сили. Унаслідок чого порушник безпорадно повисає на дроні-мисливці, падає на землю або акуратно спускається на парашуті.

Наприкінці січня Україна закупила шість так званих "Ловців Шахідів", покликаних боротися з іранськими дронами-камікадзе. Система містить радари та безпілотник Fortem DroneHunter F700, що стріляє сітками.