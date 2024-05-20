Камери SONY та двигуни SAITO: як РФ робить дрони "Альбатрос М5" для війни в Україні

ЗС РФ застосовують дрони "Альбатрос-М5" практично по всій лінії фронту. Водночас виробник досі має доступ до західних технологій і експортує свої товари до інших країн.

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Російське підприємство "Альбатрос", яке виробляє безпілотні апарати "Альбатрос-М5", продовжує використовувати іноземні компоненти, а також співпрацює зі світовим гігантом у галузі прискорених обчислень NVIDIA. Водночас БПЛА "Альбатрос-М5" застосовуються Збройними силами Російської Федерації у війні проти України. Про це пише міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm із покликанням на дані, здобуті хакерами команди "Кібер Опір".

Застосування "Альбатросів" в Україні

Повідомляють, що "Альбатрос" було засновано 2017 року. Попри санкції, що послідували за анексією Криму та вторгненням ЗС РФ на Донбас, із 2018 до 2021 року підприємство наростило виробництво БПЛА "Альбатрос-М5" із 5 до 30 одиниць на рік, позиціонуючи апарат як цивільний дрон. За цей час виробник також зібрав клієнтську базу щонайменше з 60 російських компаній.

Динаміка виробництва дронів "Альбатрос-М5" Фото: InformNapalm

У розвідувальній спільноті вказали на те, що "Альбатрос" публічно не заявляв про свою причетність до війни в Україні, проте в компанії регулярно оновлюють свою військову презентацію про дрони "Альбатрос-М5". Судячи з презентації, у 2022-2023 роках російські військові випробували "Альбатрос-М5" на фронті. Дрони використовувалися Прикордонною службою РФ, Федеральною службою безпеки РФ, Силами спеціальних операцій РФ і Росгвардією.

ЗС РФ застосовують "Альбатрос" в Україні Фото: InformNapalm

В інших презентаціях "Альбатроса" показано, як "Альбатрос-М5" коригує артилерію для ураження української гаубиці М-777. Здійснювати аерофотозйомку та коригувати артилерію "альбатросу" допомагають камери виробництва Sony — Sony A6000 і Sony RX1R2 для фотозйомки, а Sony FCB-EH6500 і Sony FCB-EV7500 для відеозапису. На базі цих пристроїв "Альбатрос" виробляє гіростабілізовані підвіси на БПЛА, які можна купити на сайті компанії.

"Альбатрос" використовує камери Sony "Альбатрос" використовує камери Sony "Альбатрос" використовує камери Sony

Також компанія співпрацювала з "Лабораторією Касперського" для розробки системи протидронової безпеки. Судячи зі звітів, наприкінці 2021 року антидронові розробки було продано в Німеччину, Грецію та Швейцарію. Росіяни також намагалися експортувати свої дрони в Єгипет, Індію, Ірак та Іракський Курдистан, ОАЕ, Сирію, Танзанію та М'янму. Із листувань "Альбатроса" з Міноборони М'янми випливає, що "Альбатрос-М5" розглядали як військовий БПЛА ще задовго до вторгнення.

"Вважаємо, що нема потреби пояснювати, що наша продукція належить до товарів подвійного призначення (військового та цивільного), але наша співпраця зі збройними силами не підлягає розголошенню", — ідеться в чернетці одного з листів компанії.

Чернетка листа "Альбатроса" до Міноборони М'янми Фото: InformNapalm

Із чого Росія робить дрони "Альбатрос"

Компоненти для електронних схем до 2021 року "Альбатрос" закуповував у Малайзії, Кореї, Японії та Китаї. За даними хакерів, компанія також використовувала сервоприводи Savox (Швеція-Китай), двигуни та регулятори двигуна Scorpion (США-Китай), радіоканали RFDesign (Австралія) і лопаті повітряних гвинтів виробництва Aeronaut (Німеччина). Інші компоненти БПЛА також були зроблені в Малайзії, Китаї, Кореї, Сінгапурі, Австралії, Швеції та Швейцарії.

Як зазначають автори матеріалу, спочатку "Альбатрос" використовував сировину російського та німецького виробництва, проте на початку 2022 року повністю перейшов на російську. Водночас усе ще використовувався наповнювач сендвічного карбону, зроблений у ФРН.

Хакери також надали кілька доказів причетності "Альбатроса" до війни в Україні. Зі внутрішньої документації компанії випливає, що директор Олексій Флоров і головний інженер Костянтин Спиридонов у листопаді 2022 року відвідували Іран. Автори статті вважають, що ця поїздка була пов'язана з локалізацією виробництва БПЛА Shahed у РФ. Ще одним доказом є лист Олексія Флорова від 17 жовтня 2023 року голові Інституту транспортної техніки та систем управління Російського університету транспорту, в якому йдеться про те, що Костянтин Спиридонов потребує відстрочки від сесії, оскільки надає допомогу ЗС РФ у зоні так званої "спеціальної військової операції".

Бронь номера для Спиридонова в Ірані Фото: InformNapalm Бронь номера для Флорова в Ірані Фото: InformNapalm Лист Фролова керівнику Інституту транспортної техніки і систем управління Російського університету транспорту Фото: InformNapalm

Розслідування також показало, що "Альбатрос" використовує мікрокомп'ютери серії Nvidia Jetson для розпізнавання об'єктів на основі нейромережі. Судячи з пошти Олексія Флорова, співпраця з корпорацією Nvidia триває щонайменше з 2016 року та не припинилася ні після початку повномасштабної війни в Україні, ні після введення західних санкцій проти "Альбатроса".

Запрошення для "Альбатроса" на конференцію зі штучного інтелекту NVIDIA GTC 2024 Фото: InformNapalm

Ще один лист Олексію Флорову від 24 листопада 2023 року показує, що в РФ досі використовують двигуни внутрішнього згоряння японського виробника Saito. Як ці двигуни потрапили на склад в "Алабузі" та для яких цілей двигуни були передані Олексію Флорову, поки невідомо. Автори публікації не виключають, що це міг бути довоєнний запас і що росіяни хочуть використовувати їх як зразки для копіювання.

На складах у "Алабузі" зберігаються двигуни Saito Фото: InformNapalm На складах в "Алабузі" зберігаються двигуни Saito Фото: InformNapalm

Нагадаємо, раніше хакери з'ясували, що російська компанія "Лабораторія Касперського" тісно співпрацює з підприємством "Альбатрос". Згідно з документами, "Альбатрос" планував оснастити БПЛА "розумною" системою для коригування артилерії, а незабаром отримав від Kaspersky Lab якесь програмне рішення.

Також повідомлялося, що "Альбатрос" виробляє до 30-ти дронів "Альбатрос М5" щомісяця. За даними російських ЗМІ, основне завдання дрона — визначити ціль і навести на неї удар. Цілями БПЛА можуть бути різна броньована техніка, опорні пункти й будь-які об'єкти, які експлуатують ЗСУ.