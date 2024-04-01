У Росії випускають по 30 дронів "Альбатрос М5" на місяць: чим вони небезпечні для ЗСУ (відео)

Росіяни заявляють, що їхні БПЛА типу "літаюче крило" застосовують в усіх напрямках на фронті та на території РФ.

Related video

У ТОВ "Альбатрос" заявили про масове виробництво БПЛА-розвідників "Альбатрос М5". Повідомляється, що росіяни виробляють до 30-ти дронів щомісяця, передає ТАСС.

Відомо, що безпілотник із композитних матеріалів і карбону має форм-фактор "літаюче крило". Його основне завдання — визначити ціль і навести на неї удар. Цілями для дрона можуть бути різна броньована техніка, опорні пункти і будь-які об'єкти, які експлуатують ЗСУ.

Крім щомісячного випуску до 30-ти "Альбатросів", розробники щомісяця створюють до 10-ти БПЛА інших моделей. У компанії заявили, що потужностей вистачить для щомісячного виробництва 60 безпілотників щомісяця.

Технічні характеристики дрона "Альбатрос М5":

розмах крил — 3,3 м;

тривалість автономного польоту — до 4,5 год;

максимальна висота — 5 км;

максимальна дальність польоту — 300 км;

максимальна швидкість — 120 км/год.

На базі ТОВ "Альбатрос" навчаються оператори дронів, а також проходять випробувальні польоти. Компанія має у своєму розпорядженні власні полігон і завод. За необхідності досвідчені оператори виїжджають на прифронтові території, щоб проводити навчання пілотів на місцях.

У ТОВ "Альбатрос" також розповіли про те, де саме застосовуються БПЛА їхнього виробництва. Були названі такі українські міста, як Донецьк, Луганськ, Артемівськ, Запоріжжя, а також Херсонська область. Зазначили, що БПЛА були задіяні і на території самої Росії — у Курській, Брянській і Бєлгородській областях.

Раніше ми повідомляли, що ЗС РФ застосували модернізований дрон "Альбатрос М5", щоб відбити атаки російських добровольців у Бєлгородській області.

Також писали, що в Росії придумали новий засіб боротьби з дронами ЗСУ, які атакують кораблі та аеродроми. Росіяни придумали, як збільшити дальність роботи своїх FPV-дронів, щоб вражати українські. Нове обладнання хочуть поставити на щоглах кораблів і на вишках командно-диспетчерських пунктів аеродромів.