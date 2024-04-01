В России выпускают по 30 дронов "Альбатрос М5" в месяц: чем они опасны для ВСУ (видео)
Россияне заявляют, что их БПЛА типа "летающее крыло" применяется по всем направлениям на фронте и на территории РФ.
В ООО "Альбатрос" заявили о массовом производстве БПЛА-разведчиков "Альбатрос М5". Сообщается, что россияне производят до 30-ти дронов каждый месяц, передает ТАСС.
Известно, что беспилотник из композитных материалов и карбона имеет форм-фактор "летающее крыло". Его основная задача — определить цель и навести на нее удар. Целями для дрона могут быть разная бронированная техника, опорные пункты и любые объекты, которые эксплуатируют ВСУ.
Кроме ежемесячного выпуска до 30-ти "Альбатросов", разработчики каждый месяц создают до 10-ти БПЛА других моделей. В компании заявили, что мощностей хватит для ежемесячного производства 60 беспилотников ежемесячно.
Технические характеристики дрона "Альбатрос М5":
- размах крыльев — 3,3 м;
- длительность автономного полета — до 4,5 ч;
- максимальная высота — 5 км;
- максимальная дальность полета — 300 км;
- максимальная скорость — 120 км/ч.
На базе ООО "Альбатрос" обучаются операторы дронов, а также проходят испытательные полеты. Компания располагает собственными полигоном и заводом. При необходимости опытные операторы выезжают на прифронтовые территории, чтобы проводить обучение пилотов на местах.
В ООО "Альбатрос" также рассказали о том, где именно применяются БПЛА их производства. Были названы такие украинские города, как Донецк, Луганск, Артемовск, Запорожье, а также Херсонская область. Отметили, что БПЛА были задействованы и на территории самой России — в Курской, Брянской и Белгородской областях.
Ранее мы сообщали, что ВС РФ применили модернизированный дрон "Альбатрос М5", чтобы отразить атаки российских добровольцев в Белгородской области.
Также писали, что в России придумали новое средство борьбы с дронами ВСУ, которые атакуют корабли и аэродромы. Россияне придумали, как увеличить дальность работы своих FPV-дронов, чтобы поражать украинские. Новое оборудование хотят поставить на мачтах кораблей и на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов.