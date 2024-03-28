ЗС РФ застосували модернізований дрон "Альбатрос М5": в чому його особливість

"Альбатрос М5" — це розвідувальний дрон далекого радіусу дії. Ворог його застосував під час відбиття атак російських добровольців у Бєлгородській області, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації застосували модернізований безпілотний літальний апарат "Альбатрос М5" для наведення авіаційних і артилерійських ударів у Бєлгородській області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 березня.

Аналітики ISW зауважили, що російський розробник БПЛА "Альбатрос" повідомив виданню ТАСС про те, що армія РФ використала розвідувальні безпілотники далекого радіусу дії "Альбатрос М5" під час відбиття атак російських добровольців у Бєлгородській області.

БПЛА типу "Альбатрос М5": що відомо

Максимальний час польоту дрона складає 4,5 години. Розмах крил "Альбатроса" — 3,3 метра. Натомість корпус виготовлений із композитних матеріалів з карбоновими силовими елементами. Безпілотник може розганятися до 120 кілометрів за годину та долати маршрут у 300 кілометрів.

Апарат призначений для проведення аерофотозйомки й відеомоніторингу місцевості.

Нагадаємо, 26 березня український журналіст Денис Казанський розповів про те, як російський пропагандист Володимир Соловйов накинувся на жителів Бєлгорода за те, що ті скаржилися на обстріли та війну в місті. Також він назвав їх "тварюками".

20 березня у ЗМІ повідомили, що армія Російської Федерації почала перекидати підрозділи з фронту в Україні до Бєлгородської області через російських добровольців. Журналісти зауважили, що події в регіоні збільшують для Москви витрати на війну.