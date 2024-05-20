Камеры SONY и двигатели SAITO: как РФ делает дроны "Альбатрос М5" для войны в Украине
ВС РФ применяют дроны "Альбатрос-М5" практически по всей линии фронта. При этом производитель до сих пор имеет доступ к западным технологиям и экспортирует свои товары в другие страны.
Российское предприятие "Альбатрос", которое производит беспилотные аппараты "Альбатрос-М5", продолжает использовать иностранные компоненты, а также сотрудничает мировым гигантом в области ускоренных вычислений NVIDIA. При этом БПЛА "Альбатрос-М5" применяются Вооруженным силами Российской Федерации в войне против Украины. Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на данные, добытые хакерами команды "Кібер Спротив".
Применение "Альбатросов" в Украине
Сообщается, что "Альбатрос" был основан в 2017 году. Несмотря на санкции, последившие за аннексией Крыма и вторжением ВС РФ на Донбасс, с 2018 по 2021 год предприятие нарастило производство БПЛА "Альбатрос-М5" с 5 до 30 единиц в год, позиционируя аппарат как гражданский дрон. За это время производитель также собрал клиентскую базу как минимум из 60 российских компаний.
В разведывательном сообществе указали на то, что "Альбатрос" публично не заявлял о своей причастности к войне в Украине, однако в компании регулярно обновляют свою военную презентацию о дронах "Альбатрос-М5". Судя по презентации, в 2022-2023 годах российские военные испытали "Альбатрос-М5" на фронте. Дроны использовались Погранслужбой РФ, Федеральной службой безопасности РФ, Силами специальных операций РФ и Росгвардией.
В других презентациях "Альбатроса" показано, как "Альбатрос-М5" корректирует артиллерию для поражения украинской гаубицы М-777. Осуществлять аэрофотосъемку и корректировать артиллерию "Альбатроса" помогают камеры производства Sony — Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотосъемки, а Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500 для видеозаписи. На базе этих устройств "Альбатрос" производит гиростабилизированные подвесы на БПЛА, которые можно купить на сайте компании.
Кроме того, компания сотрудничала с "Лабораторией Касперского" для разработки системы противодроновой безопасности. Судя по отчетам, в конце 2021 года антидроновые разработки были проданы в Германию, Грецию и Швейцарию. Россияне также пытались экспортировать свои дроны в Египет, Индию, Ирак и Иракский Курдистан, ОАЭ, Сирию, Танзанию и Мьянму. Из переписок "Альбатроса" с Минобороны Мьянмы следует, что "Альбатрос-М5" рассматривался как военный БПЛА еще задолго до вторжения.
"Считаем, что нет необходимости объяснять, что наша продукция относится к товарам двойного назначения (военного и гражданского), но наше сотрудничество с вооруженными силами не подлежит разглашению", — говорится в черновике одного из писем компании.
Из чего Россия делает дроны "Альбатрос"
Компоненты для электронных схем до 2021 года "Альбатрос" закупал в Малайзии, Кореи, Японии и Китае. По данным хакеров, компания также использовала сервоприводы Savox (Швеция-Китай), двигатели и регуляторы двигателя Scorpion (США-Китай), радиоканалы RFDesign (Австралия) и лопасти воздушных винтов производства Aeronaut (Германия). Другие компоненты БПЛА также были сделаны в Малайзии, Китае, Корее, Сингапуре, Австралии, Швеции и Швейцарии.
Как отмечают авторы материала, сначала "Альбатрос" использовал сырье российского и немецкого производства, однако в начале 2022 года полностью перешел на российское. При этом все еще использовался наполнитель сэндвичного карбона, сделанный в ФРГ.
Хакеры также предоставили несколько доказательств причастности "Альбатроса" к войне в Украине. Так, из внутренней документации компании следует, что директор Алексей Флоров и главный инженер Константин Спиридонов в ноябре 2022 года посещали Иран. Авторы статьи полагают, что эта поездка была связана с локализацией производства БПЛА Shahed в РФ. Еще одним доказательством является письмо Алексея Флорова от 17 октября 2023 года главе Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта, в котором говорится, что Константин Спиридонов нуждается в отсрочке от сессии, так как оказывает помощь ВС РФ в зоне так называемой "специальной военной операции".
Расследование также показало, что "Альбатрос" использует микрокомпьютеры серии Nvidia Jetson для распознавания объектов на основе нейросети. Судя по почте Алексея Флорова, сотрудничество с корпорацией Nvidia длится по меньшей мере с 2016 года и не прекратилось ни после начала полномасштабной войны в Украине, ни после введения западных санкций против "Альбатроса".
Еще одно письмо Алексею Флорову от 24 ноября 2023 года показывает, что в РФ до сих пор используют двигатели внутреннего сгорания японского производителя Saito. Как эти двигатели попали на склад в "Алабуге" и для каких целей двигатели были переданы Алексею Флорову, пока неизвестно. Авторы публикации не исключают, что это мог быть довоенный запас и что россияне хотят использовать их в качестве образцов для копирования.
Напомним, ранее хакеры выяснили, что российская компания "Лаборатория Касперского" тесно сотрудничает с предприятием "Альбатрос". Согласно документам, "Альбатрос" планировал оснастить БПЛА "умной" системой для корректировки артиллерии, а вскоре получила от Kaspersky Lab некое программное решение.
Также сообщалось, что в "Альбатрос" производит до 30-ти дронов "Альбатрос М5" каждый месяц. По данным российских СМИ, основная задача дрона — определить цель и навести на нее удар. Целями БПЛА могут быть разная бронированная техника, опорные пункты и любые объекты, которые эксплуатируют ВСУ.