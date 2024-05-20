Камеры SONY и двигатели SAITO: как РФ делает дроны "Альбатрос М5" для войны в Украине

ВС РФ применяют дроны "Альбатрос-М5" практически по всей линии фронта. При этом производитель до сих пор имеет доступ к западным технологиям и экспортирует свои товары в другие страны.

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Российское предприятие "Альбатрос", которое производит беспилотные аппараты "Альбатрос-М5", продолжает использовать иностранные компоненты, а также сотрудничает мировым гигантом в области ускоренных вычислений NVIDIA. При этом БПЛА "Альбатрос-М5" применяются Вооруженным силами Российской Федерации в войне против Украины. Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на данные, добытые хакерами команды "Кібер Спротив".

Применение "Альбатросов" в Украине

Сообщается, что "Альбатрос" был основан в 2017 году. Несмотря на санкции, последившие за аннексией Крыма и вторжением ВС РФ на Донбасс, с 2018 по 2021 год предприятие нарастило производство БПЛА "Альбатрос-М5" с 5 до 30 единиц в год, позиционируя аппарат как гражданский дрон. За это время производитель также собрал клиентскую базу как минимум из 60 российских компаний.

Динамика производства дронов "Альбатрос-М5" Фото: InformNapalm

В разведывательном сообществе указали на то, что "Альбатрос" публично не заявлял о своей причастности к войне в Украине, однако в компании регулярно обновляют свою военную презентацию о дронах "Альбатрос-М5". Судя по презентации, в 2022-2023 годах российские военные испытали "Альбатрос-М5" на фронте. Дроны использовались Погранслужбой РФ, Федеральной службой безопасности РФ, Силами специальных операций РФ и Росгвардией.

ВС РФ применяют "Альбатрос" в Украине Фото: InformNapalm

В других презентациях "Альбатроса" показано, как "Альбатрос-М5" корректирует артиллерию для поражения украинской гаубицы М-777. Осуществлять аэрофотосъемку и корректировать артиллерию "Альбатроса" помогают камеры производства Sony — Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотосъемки, а Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500 для видеозаписи. На базе этих устройств "Альбатрос" производит гиростабилизированные подвесы на БПЛА, которые можно купить на сайте компании.

"Альбатрос" использует камеры Sony "Альбатрос" использует камеры Sony "Альбатрос" использует камеры Sony

Кроме того, компания сотрудничала с "Лабораторией Касперского" для разработки системы противодроновой безопасности. Судя по отчетам, в конце 2021 года антидроновые разработки были проданы в Германию, Грецию и Швейцарию. Россияне также пытались экспортировать свои дроны в Египет, Индию, Ирак и Иракский Курдистан, ОАЭ, Сирию, Танзанию и Мьянму. Из переписок "Альбатроса" с Минобороны Мьянмы следует, что "Альбатрос-М5" рассматривался как военный БПЛА еще задолго до вторжения.

"Считаем, что нет необходимости объяснять, что наша продукция относится к товарам двойного назначения (военного и гражданского), но наше сотрудничество с вооруженными силами не подлежит разглашению", — говорится в черновике одного из писем компании.

Черновик письма "Альбатроса" к Минобороны Маньямы Фото: InformNapalm

Из чего Россия делает дроны "Альбатрос"

Компоненты для электронных схем до 2021 года "Альбатрос" закупал в Малайзии, Кореи, Японии и Китае. По данным хакеров, компания также использовала сервоприводы Savox (Швеция-Китай), двигатели и регуляторы двигателя Scorpion (США-Китай), радиоканалы RFDesign (Австралия) и лопасти воздушных винтов производства Aeronaut (Германия). Другие компоненты БПЛА также были сделаны в Малайзии, Китае, Корее, Сингапуре, Австралии, Швеции и Швейцарии.

Как отмечают авторы материала, сначала "Альбатрос" использовал сырье российского и немецкого производства, однако в начале 2022 года полностью перешел на российское. При этом все еще использовался наполнитель сэндвичного карбона, сделанный в ФРГ.

Хакеры также предоставили несколько доказательств причастности "Альбатроса" к войне в Украине. Так, из внутренней документации компании следует, что директор Алексей Флоров и главный инженер Константин Спиридонов в ноябре 2022 года посещали Иран. Авторы статьи полагают, что эта поездка была связана с локализацией производства БПЛА Shahed в РФ. Еще одним доказательством является письмо Алексея Флорова от 17 октября 2023 года главе Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта, в котором говорится, что Константин Спиридонов нуждается в отсрочке от сессии, так как оказывает помощь ВС РФ в зоне так называемой "специальной военной операции".

Бронь номера для Спиридонова в Иране Фото: InformNapalm Бронь номера для Флорова в Иране Фото: InformNapalm Письмо Фролова руководителю Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта Фото: InformNapalm

Расследование также показало, что "Альбатрос" использует микрокомпьютеры серии Nvidia Jetson для распознавания объектов на основе нейросети. Судя по почте Алексея Флорова, сотрудничество с корпорацией Nvidia длится по меньшей мере с 2016 года и не прекратилось ни после начала полномасштабной войны в Украине, ни после введения западных санкций против "Альбатроса".

Приглашение для "Альбатроса" на конференцию по искусственному интеллекту NVIDIA GTC 2024 Фото: InformNapalm

Еще одно письмо Алексею Флорову от 24 ноября 2023 года показывает, что в РФ до сих пор используют двигатели внутреннего сгорания японского производителя Saito. Как эти двигатели попали на склад в "Алабуге" и для каких целей двигатели были переданы Алексею Флорову, пока неизвестно. Авторы публикации не исключают, что это мог быть довоенный запас и что россияне хотят использовать их в качестве образцов для копирования.

На складах в "Алабуге" хранятся двигатели Saito Фото: InformNapalm На складах в "Алабуге" хранятся двигатели Saito Фото: InformNapalm

Напомним, ранее хакеры выяснили, что российская компания "Лаборатория Касперского" тесно сотрудничает с предприятием "Альбатрос". Согласно документам, "Альбатрос" планировал оснастить БПЛА "умной" системой для корректировки артиллерии, а вскоре получила от Kaspersky Lab некое программное решение.

Также сообщалось, что в "Альбатрос" производит до 30-ти дронов "Альбатрос М5" каждый месяц. По данным российских СМИ, основная задача дрона — определить цель и навести на нее удар. Целями БПЛА могут быть разная бронированная техника, опорные пункты и любые объекты, которые эксплуатируют ВСУ.