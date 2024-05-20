"Долітають до тилових зон": окупанти "з'ясували", як ЗСУ збільшують дальність FPV-дронів

На думку росіян, українські FPV-дрони пролітають "максимальні відстані" завдяки особливій взаємодії двох пілотів.

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У Російській Федерації заявили, що Сили оборони України нібито збільшують дальність своїх FPV-дронів, залучаючи до управління одним безпілотником двох операторів. Таке припущення висловив автор російського Telegram-каналу "Небо наше".

На думку росіянина, завдяки взаємодії двох операторів українські FPV-дрони можуть долати "максимальні відстані". Перший оператор, згідно з теорією окупанта, перебуває на лінії бойового зіткнення, і доставляє безпілотник у тил. У тиловій зоні управління дроном нібито перехоплює інший оператор.

"Часто дрони долітають до тилових зон, намагаючись вразити техніку ЗС РФ", — стверджує автор публікації.

Окупанти стверджують, що в українських FPV-дронів два оператори Фото: Telegram Окупанти стверджують, що в українських FPV-дронів два оператори Фото: Telegram

На пост відреагував військовослужбовець Збройних сил України та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі. Військовий іронічно висловився з приводу припущення окупантів.

"Коротше історія така, спочатку FPV-дроном керує наш боєць із фронту, потім дрон летить у російський тил і там у дію вступають завербовані місцеві бабусі фпвішниці. Вони піднімають над хатами антени та перехоплюють від військових управління FPV", — написав Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, 15 квітня військовослужбовці екіпажу "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка повідомили, що їхні FPV-дрони долітають до Бєлгорода, де завдають ударів по військових цілях РФ. Це стало можливо завдяки використанню високопотужних батарей і якісних відеопередавачів.

Директор компанії "Vyriy drone" Олексій Бабенко в інтерв'ю від 16 травня також повідомив, що його підприємство запустило серійне виробництво ударних FPV-дронів із системою автоматичного донаведення на ціль.