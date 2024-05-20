"Долетают до тыловых зон": оккупанты "выяснили", как ВСУ увеличивают дальность FPV-дронов

По мнению россиян, украинские FPV-дроны пролетают "максимальные расстояния" благодаря особому взаимодействию двух пилотов.

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В Российской Федерации заявили, что Силы обороны Украины якобы увеличивают дальность своих FPV-дронов, привлекая к управлению одним беспилотником двух операторов. Такое предположение высказал автор российского Telegram-канала "Небо наше".

По мнению россиянина, благодаря взаимодействию двух операторов украинские FPV-дроны могут преодолевать "максимальные расстояния". Первый оператор, согласно теории оккупанта, находится на линии боевого столкновения, и доставляет беспилотник в тыл. В тыловой зоне управление дроном якобы перехватывает другой оператор.

"Часто дроны долетают до тыловых зон, стараясь поразить технику ВС РФ", — утверждает автор публикации.

Оккупанты утверждают, что у украинских FPV-дронов два оператора Фото: Telegram Оккупанты утверждают, что у украинских FPV-дронов два оператора Фото: Telegram

На пост отреагировал военнослужащий Вооруженных сил Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале. Военный иронический высказался по поводу предположения оккупантов.

"Короче история такая, сначала FPV-дроном управляет наш боец с фронта, потом дрон летит в русский тыл и там в действие вступают завербованные местные бабушки фпвишницы. Они поднимают над хатами антенны и перехватывают от военных управление FPV", — написал Сергей Бескрестнов.

Напомним, 15 апреля военнослужащие экипажа "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщили, что их FPV-дроны долетают до Белгорода, где наносят удары по военным целям РФ. Это стало возможно благодаря использованию высокомощных батарей и качественных видеопередатчиков.

Директор компании "Vyriy drone" Алексей Бабенко в интервью от 16 мая также сообщил, что его предприятие запустило серийное производство ударных FPV-дронов с системой автоматического донаведения на цель.