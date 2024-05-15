Учли опыт Украины: в США хотят официально вооружиться FPV-дронами, — Defense One

По словам подполковника Майкла Брабнера, FPV-дроны планируют поставить на вооружение подразделений американской армии к 2026 году.

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Армия США может получить официальную программу, в рамках которой будет финансироваться и реализоваться программа закупки FPV-дронов и "привязанных" беспилотников. Об этом пишет портал Defense One со ссылкой на заявление подполковника Майкла Брабнера, ответственного за потребности в небольших БПЛА в Управлении развития и интеграции армейских возможностей маневрирования.

Майкл Брабнер сообщил, что цель состоит в том, чтобы к 2026 финансовому году поставить FPV на вооружение подразделений. По его словам, FPV-дроны будут использовать пехотные взводы, а "привязанными" дронами вооружат бронетанковые подразделения.

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"Мы настойчиво стремимся к тому, чтобы обе эти программы стали рекордными в 2025 финансовом году", — сказал подполковник.

Как отмечают журналисты, FPV-дроны получили известность в ходе войны в Украине — обе стороны используют их для уничтожения техники, цена которой существенно превосходит стоимость квадрокоптеров. В свою очередь подразделения армии США экспериментировали с привязанными дронами, которые используют проводной источник питания, чтобы оставаться в воздухе в течение длительного времени.

По словам Майкла Брабнера, FPV-дроны могут обеспечить преимущество в разведке, ретрансляции связи, электронной войне и нанесении ударов. При этом в публикации говорится, что США не стремятся повторять "самодельный" и "ситуативный" подход Украины.

"Оружие можно будет безопасно прикрепить к ним, а затем поднять в воздух. Именно здесь нам придется пройти через проверку безопасности взрывателей, летной годности и соответствия нечувствительным боеприпасам", — сказал американский офицер.

Пока неизвестно, какие компании могут предоставить FPV-дроны американской армии. В издании подчеркнули, что военные США сталкиваются с ограничениями на использование китайских беспилотников.

Напомним, в сентябре прошлого года издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что США обеспокоены массовым применением в Украине FPV-дронов. Так, в Пентагоне пока не знают, как защитить военную технику от них.

В декабре того же года основатель и руководитель центра подготовки пилотов квадрокоптеров-БПЛА "Голубое небо" Андрей с позывным "Синоптик" заявил в интервью Defense Express, что Минобороны Украины должно разработать стандарты для применения FPV-дронов.