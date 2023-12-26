Чтобы не падали от РЭБ и долетали: ВСУ нужны стандарты для FPV-дронов, — эксперт

Дроны, которые покупаются для фронта, иногда плохого качества и не долетают до цели, пояснил руководитель центра подготовки пилотов квадрокоптеров-БПЛА.

Related video

Некоторые FPV-дроны, которые закупаются для бойцов переднего края ВСУ, работают не дольше трех минут. Устройства не долетают до цели или просто не способны выполнить задачу. Основатель и руководитель центра подготовки пилотов квадрокоптеров-БПЛА "Голубое небо" Андрей с позывным "Синоптик" объяснил, что в Министерстве обороны должны разработать определенные стандарты для беспилотников, чтобы такие ситуации больше не повторялись. О требованиях к закупке дронов для армии эксперт рассказал на портале Defense Express.

Важно

"Поражают ежедневно": ВСУ рассказали об успехах дронов Backfire за год работы (видео)

Собеседник журналистов напомнил, что FPV-дроны поступают Силам обороны от разных поставщиков. Не редко бывает так, что при закупке поставщики ориентируются на стоимость компонентов — чем дешевле, тем лучше. Однако в таких случаях компоненты, которые войдут в состав беспилотника, не позволят бойцам выполнить боевую задачу. То есть низкая цена комплектующих "негативно влияет на ТТХ самого дрона", заметил Андрей.

"Ребята жалуются, что им прислали FPV-дроны, а они не выдерживают и трех минут", — пояснил эксперт.

Чтобы такого не происходило, необходимо создать базовые стандарты, которым должны соответствовать дроны, покупаемых для ВСУ. В стандартах могут быть указаны следующие параметры — их, например, перечислили в статье Defense Express:

мощность двигателя;

размер и характеристики пропеллеров;

видеопередатчик определенного типа;

моторы определенного типа;

грузоподъемность такого-то размера (например, от трех килограммов).

Эксперт по подготовке операторов дронов Андрей с позывным "Синоптик" отметил, что Минобороны совместно со специалистами должны разработать какие-то технические условия, чтобы в противостоянии с ВС РФ "оператор дрона смог выполнить задачу".

Отметим, о похожей ситуации говорил эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов на странице Facebook. По его мнению, при закупках дронов для ВСУ не нужно брать что попало — такие устройства "летать под РЭБ не будут". Лучше спросить боевых пилотов, которые точно скажут, какие тактико-технические характеристики (ТТХ) нужны.

Сергей Флеш о ТТХ для боевых дронов Фото: Скриншот

Дроны для ВСУ — детали

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой годовой пресс-конференции 19 декабря заявил, что вскоре Украина будет производить 1 млн дронов в год (то есть по 83 тыс. в месяц). После этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин объяснил, что речь шла исключительно о FPV-дронах, а кроме них будут выпускаться и другие.

Между тем в РФ работают 40 предприятий, которые за несколько месяцев смогут выпускать по 1 млн беспилотников для российской армии — об этом рассказали в росСМИ "Агентство Новости". На сегодня производительность производства — 5 шт. в месяц, а увеличится — до 25 тыс. шт. в месяц, говорится в статье расследователей.

Напоминаем, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который внесет ряд изменений в закон о мобилизации. Между тем ранее правительство Украины сообщило, что в армию нужно набрать около 500 тыс. военнообязанных.