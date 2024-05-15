Врахували досвід України: у США хочуть офіційно озброїтися FPV-дронами, — Defense One

За словами підполковника Майкла Брабнера, FPV-дрони планують поставити на озброєння підрозділів американської армії до 2026 року.

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Армія США може отримати офіційну програму, в межах якої фінансуватиметься і реалізовуватиметься програма закупівлі FPV-дронів і "прив'язаних" безпілотників. Про це пише портал Defense One з посиланням на заяву підполковника Майкла Брабнера, відповідального за потреби в невеликих БПЛА в Управлінні розвитку та інтеграції армійських можливостей маневрування.

Майкл Брабнер повідомив, що мета полягає в тому, щоб до 2026 фінансового року поставити FPV на озброєння підрозділів. За його словами, FPV-дрони використовуватимуть піхотні взводи, а "прив'язаними" дронами озброять бронетанкові підрозділи.

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"Ми наполегливо прагнемо до того, щоб обидві ці програми стали рекордними у 2025 фінансовому році", — сказав підполковник.

Як зазначають журналісти, FPV-дрони стали відомими під час війни в Україні — обидві сторони використовують їх для знищення техніки, ціна якої суттєво перевершує вартість квадрокоптерів. Зі свого боку підрозділи армії США експериментували з прив'язаними дронами, які використовують дротове джерело живлення, щоб залишатися в повітрі протягом тривалого часу.

За словами Майкла Брабнера, FPV-дрони можуть забезпечити перевагу в розвідці, ретрансляції зв'язку, електронній війні та нанесенні ударів. При цьому в публікації йдеться про те, що США не прагнуть повторювати "саморобний" і "ситуативний" підхід України.

"Зброю можна буде безпечно прикріпити до них, а потім підняти в повітря. Саме тут нам доведеться пройти через перевірку безпеки детонаторів, льотної придатності та відповідності нечутливим боєприпасам", — сказав американський офіцер.

Поки невідомо, які компанії можуть надати FPV-дрони американській армії. У виданні підкреслили, що військові США стикаються з обмеженнями на використання китайських безпілотників.

Нагадаємо, у вересні минулого року видання Bild повідомило з посиланням на свої джерела, що США стурбовані масовим застосуванням в Україні FPV-дронів. Так, у Пентагоні поки що не знають, як захистити військову техніку від них.

У грудні того ж року засновник і керівник центру підготовки пілотів квадрокоптерів-БПЛА "Блакитне небо" Андрій з позивним "Синоптик" заявив в інтерв'ю Defense Express, що Міноборони України має розробити стандарти для застосування FPV-дронів.