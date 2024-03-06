Британські десантники отримали розумні приціли SMASH X4, щоб збивати дрони (фото)

Приціл SMASH X4 допомагає оператору наводитись навіть на рухому ціль. Російсько-українська війна показала, що дрони — велика загроза на полі бою.

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16-та десантно-штурмова бригада британської армії тепер має компʼютеризовані прицільні системи SMART X4 від ізраїльської компанії Smart Shooter. Про це повідомляє The War Zone.

Для боротьби з безпілотниками, загроза яких особливо помітна в російсько-українській війні, треба нові рішення. Бойова група 16-ї бригади — це підрозділ вищої готовності британської армії. Тепер стало відомо, що підрозділ озброїли прицілами SMASH X4. Контракт Міноборони обійшовся в 4,6 млн фунтів. Початкове замовлення склало 225 прицілів, але повна угода передбачає додаткові закупівлі для британської армії, елементів ВМС і Повітряних сил.

Тренування десантника з прицілом SMASH X4 Фото: Crown copyright

Особливістю прицілу SMASH X4 в порівнянні з попередніми версіями 2000/3000 полягає в наявності у новинки 4-кратного збільшення. Приціли серії SMASH мають алгоритми виявлення та наведення на цілі. Потім компʼютер обчислює оптимальну точку, куди треба прицілитися оператору, щоб ліквідувати ціль. Також систему можна оптимізувати так, щоб спусковий гачок натискався лише тоді, коли приціл вирівняно з оптимальною точкою для ураження.

Спершу SMASH X4 створювався для підвищення точності оператора в умовах стресу чи високого рівня втоми. Проте зараз очевидно, що він допоможе збивати невеликі дрони. Можливості БПЛА нижчого рівня неухильно поширюються у всьому світі. В Україні це особливо помітно, пишуть журналісти. FPV-дрони озброюють гранатами чи іншими боєприпасами, яких достатньо для знищення багатомільйонної бронетехніки.

Приціл SMASH X4 має чотирикратне збільшення Фото: Crown copyright

Проте в 16-й бригаді наголошують, що комп'ютеризовані приціли є лише частиною ширших, багаторівневих зусиль для боротьби з дронами.

Нагадаємо, 13 лютого ЗМІ писали про ізраїльську систему для боротьби з дронами від Smart Shooter.

22 січня ЗМІ писали, що українські снайпери знищили 22 окупантів за допомогою прицілів Archer.