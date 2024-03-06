Британские десантники получили умные прицелы SMASH X4, чтобы сбивать дроны (фото)

Прицел SMASH X4 помогает оператору наводиться даже на движущуюся цель. Российско-украинская война показала, что дроны — большая угроза на поле боя.

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16-я десантно-штурмовая бригада британской армии теперь имеет компьютеризированные прицельные системы SMART X4 от израильской компании Smart Shooter. Об этом сообщает The War Zone.

Для борьбы с беспилотниками, угроза которых особенно заметна в российско-украинской войне, требует новых решений. Боевая группа 16-й бригады — это подразделение высшей готовности британской армии. Теперь стало известно, что подразделение вооружили прицелами SMASH X4. Контракт Минобороны обошелся в 4,6 млн фунтов. Первоначальный заказ составил 225 прицелов, но полное соглашение предусматривает дополнительные закупки для британской армии и элементов ВМС, и Воздушных сил.

Тренировка десантника с прицелом SMASH X4 с прицелом SMASH X4 Фото: Crown copyright

Особенностью прицела SMASH X4 по сравнению с предыдущими версиями 2000/3000 заключается в наличии у новинки 4-кратного увеличения. Прицелы серии SMASH имеют алгоритмы обнаружения и наведения на цели. Компьютер вычисляет оптимальную точку, куда надо прицелиться оператору, чтобы ликвидировать цель. Также систему можно оптимизировать таким образом, чтобы спусковой крючок нажимался только тогда, когда прицел выровнен с оптимальной точкой для поражения.

Сначала SMASH X4 создавался для повышения точности оператора в условиях стресса или высокого уровня усталости. Однако сейчас очевидно, что он поможет сбивать небольшие дроны. Возможности БПЛА низшего уровня неуклонно распространяются во всем мире. В Украине это особенно заметно, пишут журналисты. FPV-дроны вооружают гранатами или другими боеприпасами, которых достаточно для уничтожения многомиллионной бронетехники.

Прицел SMASH X4 имеет четырехкратное увеличение Фото: Crown copyright

Однако в 16-й бригаде отмечают, что компьютеризированные прицелы являются лишь частью более широких, многоуровневых усилий для борьбы с дронами.

Напомним, 13 февраля СМИ писали об израильской системе для борьбы с дронами от Smart Shooter.

22 января СМИ писали, что украинские снайперы уничтожили 22 оккупантов с помощью прицелов Archer.