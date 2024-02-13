Израильская система против дронов: прицел с ИИ и БПЛА с сеткой, чтобы ловить дроны

Прицел на базе искусственного интеллекта повышает меткость в охоте на дроны, а БПЛА с сеткой помогает поймать их.

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В Секторе Газа израильские военные развернули инновационную систему противодействия БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт BNN.

Передовая технология, разработанная компанией Smart Shooter, может быть приспособлена к различному оружию. Система уже продемонстрировала чрезвычайный успех в нейтрализации вражеских дронов, и продемонстрировала важность искусственного интеллекта в современной войне.

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В борьбе за безопасность границ Израиля военные представили новаторскую систему противодействия БПЛА. Система включает оптический прицел, который работает на основе искусственного интеллекта, разработанный израильским стартапом Smart Shooter. Технологию можно применить к разнообразному оружию, от винтовок до пулеметов, она позволяет солдатам перехватывать и уничтожать вражеские дроны с беспрецедентной точностью и скоростью.

Оптический прицел с поддержкой ИИ — не единственный компонент системы. В комплект входит дружественный беспилотник, оснащенный сеткой, которую можно развернуть, чтобы поймать и нейтрализовать вражеские дроны.

Развертывание этой технологии уже изменило правила игры. Используя возможности искусственного интеллекта, израильская армия смогла эффективно противодействовать угрозе, которую представляют вражеские беспилотники, обеспечивая безопасность как своих солдат, так и гражданских лиц.

Кроме того, польская компания APS, ведущий поставщик решений для борьбы с БПЛА, недавно продемонстрировала свою новую беспилотную летательную систему CUAS (Counter-Unmanned Aerial System) на Всемирной оборонной выставке 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Всенаправленный нейтрализатор дронов — это портативная система, которая легко адаптируется, обеспечивает постоянную защиту во время движения и создает купол радиусом до 500 м.

Способная работать как вручную, так и в автоматическом режиме, система APS может глушить БПЛА в семи радиочастотных диапазонах и может быть настроена для конкретных угроз в форме сигнала. Благодаря подтвержденной истории успеха в предыдущих системах, таких как SKYctrl, которая может похвастаться 90% успехом в отслеживании БПЛА, действующих против украинских войск, APS готова революционизировать будущее защиты беспилотников.