Ізраїльські система проти дронів: приціл зі ШІ та БПЛА із сіткою, щоб ловити БПЛА

Приціл на базі штучного інтелекту підвищує влучність у полюванні на дрони, а БПЛА із сіткою допомагає впіймати їх.

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У Секторі Газа ізраїльські військові розгорнули інноваційну систему протидії БПЛА з підтримкою штучного інтелекту. Про це повідомляє сайт BNN.

Передова технологія, розроблена компанією Smart Shooter, може бути пристосована до різної зброї. Система вже продемонструвала надзвичайний успіх у нейтралізації ворожих дронів, та продемонструвала важливість штучного інтелекту в сучасній війні.

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У боротьбі за безпеку кордонів Ізраїлю військові представили новаторську систему протидії БПЛА. Система включає оптичний приціл, який працює на основі штучного інтелекту, розроблений ізраїльським стартапом Smart Shooter. Технологію можна застосувати до різноманітної зброї, від гвинтівок до кулеметів, вона дозволяє солдатам перехоплювати та знищувати ворожі дрони з безпрецедентною точністю та швидкістю.

Оптичний приціл з підтримкою ШІ — не єдиний компонент системи. У комплект входить дружній безпілотник, оснащений сіткою, яку можна розгорнути, щоб зловити та нейтралізувати ворожі дрони.

Розгортання цієї технології вже змінило правила гри. Використовуючи можливості штучного інтелекту, ізраїльська армія змогла ефективно протидіяти загрозі, яку становлять ворожі безпілотники, забезпечуючи безпеку як своїх солдатів, так і цивільних осіб.

Крім того, польська компанія APS, провідний постачальник рішень для боротьби з БПЛА, нещодавно продемонструвала свою нову безпілотну літальну систему CUAS (Counter-Unmanned Aerial System) на Всесвітній оборонній виставці 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Всеспрямований нейтралізатор дронів — це портативна система, яка легко адаптується, забезпечує постійний захист під час руху та створює купол радіусом до 500 м.

Здатна працювати як вручну, так і в автоматичному режимі, система APS може глушити БПЛА в семи радіочастотних діапазонах і може бути налаштована для конкретних загроз у формі сигналу. Завдяки підтвердженій історії успіху в попередніх системах, таких як SKYctrl, яка може похвалитися 90% успіхом у відстеженні БПЛА, що діють проти українських військ, APS готова революціонізувати майбутнє захисту безпілотників.