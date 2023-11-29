США проверили супер-дроны Flexrotor в Персидском заливе: чем они понравились военным (видео)

Уникальная конструкция беспилотника обеспечивает высокую гибкость, а также большие возможности для обнаружения и уничтожения угроз, особенно на Ближнем Востоке.

Военно-морские силы США успешно в Персидском заливе испытали новейший беспилотник Flexrotor, разработанный компанией Aerovel. Подробности сообщил портал Defence Blog.

Flexrotor запустили с прибрежного боевого корабля USS Indianapolis — авианосца класса Freedom. ВМС США считают, что беспилотник может стать важным средством для укрепления возможностей США и их союзников наблюдению, разведке и обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, поскольку обладает множеством полезных функций.

"Нашим бойцам требуются инновационные методы для более глубокого понимания оперативной обстановки. Возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки этих БПЛА значительно расширяют видение общей картины и помогают нам лучше следить за тем, что происходит в регионе", — заявил командир оперативной группы 59 капитан Колин Корридан.

БПЛА Flexrotor называют новаторским достижением в области малых тактических беспилотных авиационных систем Группы 2 — в нее входят аппараты весом 9,5-25 кг, способные летать на высоте до 1066 метров над землей. Одной из его особенностей является возможность вертикального взлета и посадки, для этого дрон получил необычный дизайн с ножками в хвосте и большим пропеллером, "врезанным" в корпус перед носовой частью.

Дрон Flexrotor взлетает с палубы корабля ВМС США Фото: Aerovel

Как описывает Aerovel, такая конструкция позволила сочетать компактные размеры, значительную грузоподъемность и дальность полета, автономность и гибкость при размещении. Дрон создан в соответствии со строгими требованиями Министерства обороны США (DOD), что является существенным преимуществом на мировом рынке.

Flexrotor проводит в воздухе более 30 часов, сохраняя связь с оператором на расстоянии 120 километров, хотя действует полностью автономно. Для запуска и приземления ему достаточно площадки 6 на 6 метров, взлетает и садится аппарат полностью вертикально, после чего переходит на горизонтальный полет, используя крылья. Flexrotor быстро собирается и разбирается одним человеком за считанные 10 минут.

Важно ВМС США планируют следить за Ираном армадой морских дронов

Встроенная турельная головка с дневной и инфракрасной камерами позволяет вести комплексную разведку во время дневных или ночных операций на суше и на море, независимо от погодных условий. Flexrotor может обнаруживать угрозы, отслеживать подозрительную активность в определенном районе и предупреждать о взрывных устройствах. Изображения и видео, полученные Flexrotor, можно просматривать в режиме реального времени на смартфонах и других устройствах, поддерживающих Wi-Fi, чтобы максимально быстро устранять опасность. Дополнительно оснащается лазерным дальномером или целеуказателем.

Наземная станция позволяет управлять одновременно несколькими Flexrotor, чтобы контролировать несколько секторов. БПЛА может работать с другими беспилотными платформами, что повышает его эффективность в операциях "пилотируемого-беспилотного взаимодействия", о чем свидетельствуют недавние наблюдения за кораблями ВМС Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе.

Технические характеристики Flexrotor:

диаметр пропеллера — 2,2 м;

длина корпуса — 2 м;

размах крыльев — 3 м;

максимальный взлетный вес — 25 кг;

двигатель — 28 кубических сантиметров, двухтактный;

потолок высоты зависания при максимальном весе — 1300 м;

потолок высоты при горизонтальном полете — 6,5 км;

крейсерская скорость — 85 км/ч;

максимальная скорость — 140 км/ч;

максимальная полезная нагрузка — 7,7 кг;

время работы с полезной нагрузкой для съемки днем — более 30 часов;

дальность полета при оптимальной скорости — 2000 км;

дальность полета при максимальной скорости — 900 км;

дальность передачи видео — 120 км;

беспроводная связь — Ethernet 5 Мбит/с.

Недавно Минобороны Украины отчиталось о завершении испытаний дрона Backfire. Вскоре ВСУ получат новейшие ударные аппараты украинского производства, которые могут залетать в тыл оккупантам на расстояние до 35 км.

В сентябре писали, что украинский дрон SpyGun прошел испытания и показал устойчивую работу всех систем при дальности полета 50 км. Вскоре разработчики запустят серийное производство новых БПЛА.