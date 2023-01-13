ВМС США планируют следить за Ираном армадой морских дронов

Командование решило, что им нужно повышать уровень осведомленности и сдерживания в зоне ответственности из-за активных действий Ирана на Ближнем Востоке.

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59-я оперативная группа ВМС США будет следить за Ираном с помощью 100 беспилотников в рамках программы над созданием "цифрового океана". Об этом сообщает The War Zone.

Командующий 5-го флота США Тимоти Хокинс заявил, что они признают динамичную и обширную ситуацию в морской среде Ближнего Востока. Поэтому для контроля ситуации в Штатах решили создать беспилотники с искусственным интеллектом для постоянного наблюдения за неспокойным регионом.

[ + – ] Основные пути следования танкеров

59-я оперативная группа создавалась именно для наблюдения за морской обстановке. Они базируются в Бахрейне и по сути являются первыми в своем роде подразделением ВМС с такими беспилотными аппаратами. В скором времени на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты, беспилотные надводные корабли и беспилотные подводные устройства.

Военные хотят получить беспилотный флот, чтобы повысить осведомленность о ситуации на море, а также для усиления сдерживания. В операционную зону командования 5-го флота США почти 5 млн квадратных километров воды, включая Аравийский и Оманский заливы, Красное море и часть Индийского океана.

[ + – ] Контрабандное оружие

Наибольшую угрозу в регионе представляет Иран. Часто именно тегеранский режим стоит за происшествиями на транзитных путях. В прошлом году, по словам Хокинза, Иран атаковал беспилотником коммерческое судно Pacific Zircon. Также Иран часто стоит за поставками наркотиков и оружия в Йемен.

Напомним, 10 января в Госдепе заявили, что они хотят привлечь к ответственности Иран за военные преступления в Украине.

31 августа СМИ сообщали, что Иран попытался угнать беспилотный корабль США, взяв его на буксир. Однако ВМС США подняли вертолет и задействовали сторожевой катер для пресечения кражи.