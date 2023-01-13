ВМС США планують стежити за Іраном армадою морських дронів

Командування вирішило, що їм потрібно підвищувати рівень обізнаності та стримування у зоні відповідальності через активні дії Ірану на Близькому Сході.

Related video

59-а оперативна група ВМС США слідкуватиме за Іраном за допомогою 100 безпілотників у межах програми над створенням "цифрового океану". Про це повідомляє The War Zone.

Командувач 5-го флоту США Тімоті Гокінс заявив, що вони визнають динамічну та велику ситуацію в морському середовищі Близького Сходу. Тому для контролю ситуації у Штатах вирішили створити безпілотники зі штучним інтелектом для постійного спостереження за неспокійним регіоном.

[ + – ] Основні шляхи проходження танкерів

59-а оперативна група створювалася саме для спостереження за морською обстановкою. Вони базуються в Бахрейні й, по суті, є першим у своєму роді підрозділом ВМС із такими безпілотними апаратами. Незабаром на озброєння надійдуть безпілотні літальні апарати, безпілотні надводні кораблі та безпілотні підводні пристрої.

Військові хочуть отримати безпілотний флот, щоб підвищити поінформованість щодо ситуації на морі, а також для посилення стримування. В операційну зону командування 5-го флоту США входить майже 5 млн квадратних кілометрів води, враховуючи Аравійську й Оманську затоки, Червоне море та частину Індійського океану.

[ + – ] Контрабандна зброя

Найбільшу загрозу в регіоні становить Іран. Часто саме тегеранський режим стоїть за подіями транзитних колій. Минулого року, за словами Гокінса, Іран атакував безпілотником комерційне судно Pacific Zircon. Також Іран часто стоїть за постачанням наркотиків та зброї до Ємену.

Нагадаємо, 10 січня у Держдепі заявили, що вони хочуть притягнути до відповідальності Іран за воєнні злочини в Україні.

31 серпня ЗМІ повідомляли, що Іран спробував викрасти безпілотний корабель США, взявши його на буксир. Проте ВМС США підняли гелікоптер і задіяли сторожовий катер для припинення крадіжки.