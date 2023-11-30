"Ничего удивительного нет": в Воздушных силах прокомментировали падение Shahed в Крыму (видео)

Представитель командования Юрий Игнат отметил, что слишком сильный ветер или ураган будут влиять на работу любых летательных аппаратов.

Падение во временно оккупированном Крыму Shahed, который россияне запускали для атаки по территории Украины, не является чем-то удивительным, ведь погодные условия могут повлиять на работу любых летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ничего удивительного нет. Все что угодно могло произойти. Это техника, она падает. Самолеты падают, вертолеты падают и беспилотники соответственно падают. Любая ошибка, техническая неисправность могла помешать. В том числе и погодные условия могли помешать", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил, отметил, что слишком сильный ветер или ураган будут влиять на работу любых летательных аппаратов.

В Крыму упал дрон-камикадзе Shahed: что известно

Напомним, 29 ноября пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что из-за непогоды на территории оккупированного Крыма упал иранский беспилотник Shahed-136, которым армия России пыталась атаковать украинцев.

Беспилотник приземлился на берегу моря практически невредимым, где его среди высохшей травы нашел местный житель, который снял аппарат на камеру. По словам мужчины, аппарат упал на пляже возле одной из переправ на оккупированном полуострове.

Судя по размеру, речь идет о Shahed-136, автор ролика обратил внимание, что аппарат намного больше его самого. На эту модель также указывает надпись "Герань-2" на элементе крыла.

Напомним, что 27 ноября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВС РФ не смогут запускать Shahed из-за погоды. Холод, снег, плохая видимость мешают оккупантам осуществлять точные атаки, а сильный ветер просто сдувает дроны. Нелетная погода влияет и на ракеты, хотя и слабее.