ChatGPT исполнился год: как ИИ перевернул жизнь человечества и почему напугал миллионы

Популярный чат-бот, открывший новую страницу в истории искусственного интеллекта, одновременно помог многим пользователям и вызвал много вопросов об их безопасности.

Год назад, 30 ноября 2022 года, был выпущен чат-бот OpenAI ChatGPT, который за 12 месяцев помог миллионам пользователей в мире в поисках информации и простого общения, а потом быстро вышел за рамки диалогов и оказался очень полезным инструментом во многих сферах. Фокус собрал информацию о том, чем ознаменовался для человечества год с чат-ботом, наделенным ИИ. Фокус собрал информацию о том, чем ознаменовался для человечества год с чат-ботом, наделенным ИИ.

Пользователи высоко оценили способность новой языковой модели генерировать творческие идеи, помогать в решении задач по программированию и обеспечивать общение посредством динамического взаимодействия. Масштабное внедрение ИИ в бытовую и профессиональную жизнь человека сразу же породило много мифов и страхов, связанных с ChatGPT.

Угроза глобальной безопасности

Первый вопрос, о котором ChatGPT заставил задуматься своим появлением, стал вопрос безопасности. ChatGPT вызывал серьезные заботы у правительств во всем мире, поскольку ИИ стал представлять не только экономические, но и социальные и экзистенциальные проблемы. Президент Джо Байден принял инициативу по регулированию ИИ, издав президентский указ, который устанавливает новые стандарты безопасности и направлен на обеспечение справедливости, гражданских прав, инноваций, конкуренции и лидерства США в этой области. Великобритания провела межправительственный саммит по безопасности ИИ в Блетчли-парке, чтобы продвинуться в этом направлении.

Однако Европейский союз отстал в регулировании ИИ, поскольку его попытка адаптировать свой закон об ИИ к пограничным моделям, таким как ChatGPT, оказалась неудачной. Хотя Австралия остается отстающей в регулировании и инвестициях в ИИ, все больше стран по всему миру уделяют свое внимание этой проблеме, которую несколько лет назад большинство не считало актуальной.

Стоит отметить, что в марте 2023 года ChatGPT раскрыл платежные данные пользователей. OpenAI признала инцидент и объяснила, что из-за ошибки в библиотеке с открытым исходным кодом люди могли видеть заголовки из истории чатов других людей, в том числе имена, последние четыре цифры номеров кредитных карт и сроки их действия.

СhatGPT отбирает работу

Запуск ChatGPT также успел повлиять ситуацию на рынке труда. Графические дизайнеры, юристы, копирайтеры теперь тоже начали беспокоиться за свои рабочие места. Одно из недавних исследований, проведенное на онлайн-рынке труда, показало, что с момента запуска ChatGPT заработки в сфере написания и редактирования текстов упали более чем на 10 %. По словам экспертов, сейчас существует огромная неопределенность в вопросе о том, будет ли ИИ уничтожать больше рабочих мест, чем создавать. Именно поэтому пока невозможно точно спрогнозировать, приведет ли использование ChatGPT к исчезновению тех или иных профессий на рынке труда. Однако уже сегодня аналитики, изучающие этот вопрос, сходятся в одном мнении: "рождение" ChatGPT изменило "правила игры" во многих профессиях в мире.

Почему OpenAI до сих пор не "убил" образование

ChatGPT породил волну страхов и в сфере образования. Образовательный сектор отреагировал на появление ChatGPT с некоторой враждебностью: многие школы и учебные заведения сразу же ввели запрет на его использование, опасаясь, что теперь ИИ будет делать домашние задания за учеников и студентов. Несмотря на это, педагоги и преподаватели, все же, считают, что ИИ не в силах будет уничтожить, к примеру, написание сочинений или эссе. Ведь такая работа подразумевает развитие критического мышления и коммуникативных навыков, которые так или иначе все еще понадобятся современному человеку в недалеком будущем. Кроме того ChatGPT при некоторой доработке сможет не только банально "решать" за учащихся домашние задания, но и стать доступным репетитором.

ChatGPT доводит до суда

За год существования ChatGPT в мире также остро встал вопрос о профессионализме и профессиональной этике. Прецедентом в этом случае можно считать кейсы юристов, которых американский судья оштрафовал на 5 тысяч долларов за судебные документы, написанные с помощью ChatGPT и содержащие выдуманные юридические цитаты. Кроме того в сентябре 2023 года стало известно, что уже сам судья (на этот раз это был специалист, работающий в Апелляционном суде Великобритании), признался, что использовал генеративный искусственный интеллект ChatGPT для составления судебного решения. Выступая на мероприятии Юридического общества, лорд-судья Бирсс рассказал, что обратился к ChatGPT для создания параграфа для судебных документов по делу, связанному с правом интеллектуальной собственности. Бирсс сказал, что он непосредственно скопировал и вставил слова в написанное им решение, добавив, что такие инструменты, как ChatGPT, обладают большим потенциалом.

ChatGPT обвиняют в создании фейков

Исследователей ИИ также начал беспокоить вопрос дезинформации, связанный с появлением и развитием ChatGPT. Они считают, что не только синтетический текст, но и поддельные аудио- и видеозаписи, неотличимые от реальных, могут быть использованы для совершения преступлений, в том числе кражи банков с использованием клонированных голосов, созданных ИИ.

В целом ChatGPT имеет все шансы стать самой быстроразвивающейся технологией современности. По словам футуролог Марк Пеше, он никогда не видел, чтобы какая-либо другая технология развивалась так быстро и широко.

"Три миллиарда человек теперь имеют доступ либо к ChatGPT, либо к Copilot, либо к Bard — тройке крупнейших чат-ботов с искусственным интеллектом. Когда вы приближаетесь к этим системам, вы понимаете, что они действительно хороши. Мы можем наслаждаться ими, мы можем развлекать себя ими, но мы должны быть очень осторожны, используя их в критически важных ситуациях", — отметил футуролог.

Напомним, в начале мая стало известно, что чат-бот ChatGPT-4 стал доступен во всем мире любому желающему. Компания сделала доступным свои сервисы на основе искусственного интеллекта от OpenAI.

Тем временем украинские пользователи смогли оценить преимущества ChatGPT несколько позже, чем жители других стран: ведь в нашей стране чат-бот с ИИ стал доступен во второй половине февраля 2023 года.

Ранее Фокус делал большой обзор на тему искусственного интеллекта, мы рассказывали, на что сегодня способны искусственный интеллект, нейросети и чат-боты и каким образом они вам могут служить.