"WhatsApp убивает": телефоны солдат РФ на передовой угрожают безопасности операций, — ISW

По словам российского источника, ВСУ перехватывают переписку в мессенджерах российских солдат, документы, скриншоты и другие медиафайлы.

Российские источники жалуются, что солдаты на передовой продолжают пользоваться электронными устройствами, приложениями и мессенджерами, что ставит под угрозу оперативную безопасность российский операций. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 1 декабря.

Известный провоенный российский "хактивист" 30 ноября опубликовал предполагаемый отчет украинской разведки, в котором шла речь о том, что Силы обороны Украины перехватывали все личные сообщения россиян, которые те отправляли на одном участке фронта в течение дня.

Российский источник упомянул, что отчет, о котором идет речь, относительно небольшой по сравнению с другими подобными выкладками. Тем не менее, по его словам, ВСУ перехватывают переписку в WhatsApp российских солдат, документы, скриншоты и другие медиафайлы.

По словам одного из так называемых военкоров, ни подробные лекции, ни предупреждения об опасности WhatsApp и SMS в зоне боевых действий, похоже, не меняют коммуникационных привычек российских солдат. Он предупредил, что "WhatsApp убивает" российских военнослужащих и что нужны жесткие меры против использования приложений.

По словам еще одного российского источника, по переписке в WhatsApp Украина делает вывод о то, что российские войска собираются атаковать.

Напомним, что российское военное командование назвало мобильные телефоны причиной разрушительного украинского удара по району сосредоточения войск в Макеевке в канун Нового 2022 года.

Также сообщалось, что Шойгу пытается ввести в заблуждение, называя наступление ВС РФ в Авдеевке "активной обороной".