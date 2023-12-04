Поставки невозможны: Россия лишилась ценных дронов "Гранат-4" из-за санкций, — InformNapalm

ВС РФ применяли беспилотники "Гранат-4" в Украине для обнаружения станций сотовой связи, живой силы и техники Сил обороны.

Европейские санкции привели к срыву государственного контракта Министерства обороны России на поставку комплекса беспилотных летательных аппаратов "Гранат-4" оккупационной армии. Об этом сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на документы, полученные хакерами украинской команды "Кибер Сопротивление".

Почему ВС РФ не могут получить дроны "Гранат-4"

Разработкой "Гранат-4" активно занимается ООО "НПО Ижевские беспилотные системы", которе является дочерней структурой концерна "Калашников". Предприятие даже объявило набор персонала для дальнейше работы над проектом. Однако действия антироссийских санкций оборвали все поставки необходимых комплектующих из стран Европейского союза. Ограничения против этой структуры ввели Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина.

Кроме того информация, полученная InformNapalm от хакерской команды, показывает, что документы касаются государственных контрактов Министерства обороны России, а именно контракта на поставку комплекса БПЛА "Гранат-4". В ответе, полученном от Торгово-промышленной палаты Удмуртской Республики на заявление ООО "НПО Ижевские беспилотные системы", заявляется о невозможности выполнения контракта из-за санкционных ограничений. Такая ситуация может привести к изменению условий или расторжению контракта, говорят исследователи.

Ответ от 16.10.2023 от союза "Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики" на заявление ООО "НПО Ижевские беспилотные системы" исх.№525/к от 09.10.2023 Ответ от 16.10.2023 от союза "Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики" на заявление ООО "НПО Ижевские беспилотные системы" исх.№525/к от 09.10.2023 Ответ от 16.10.2023 от союза "Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики" на заявление ООО "НПО Ижевские беспилотные системы" исх.№525/к от 09.10.2023

В своем материале разведчики отмечают, что санкции против поставок комплектующих и товаров двойного назначения замедляют работу российского военно-промышленного комплекса и препятствуют быстрому увеличению поставок оружия и передовых технологий для российской армии, но Россия ищет новые пути обхода санкций, что требует постоянного мониторинга и введения новых ограничений со стороны США, ЕС и других стран.

Санкции дают Украине и ЕС время для наращивания собственных сил для отражения российской агрессии, но сами по себе не удовлетворяют насущную потребность в поставках оружия и техники для украинской армии. Украина должна адаптировать законодательство для увеличения возможностей производства беспилотников для украинской армии и упростить закупку комплектующих.

БПЛК "Гранат-4": что о нем известно

Комплекс с БПЛА малой дальности "Гранат-4" предназначен для ведения воздушной фоторазведки объектов противника с целью обнаружения станций сотовой связи, мониторинга поверхности земли, различных объектов, магистралей, живой силы, техники в приближенном к реальному масштабу времени. Полезная нагрузка включат цифровой фотоаппарат, модуль радиоразведки. Способ старта — с катапульты. В состав комплекса входят беспилотные летательные аппараты "Рубеж-20" со взлетной массой до 30 кг разработки компании рос. АО "Аэрокон".

Технические характеристики БПЛК "Гранат-4":

радиус применения (при условии прямого радиовидения) — до 100 км;

тип двигателя — внутреннего сгорания;

скорость полета — 90-140 км/ч;

максимальная высота полета над уровнем моря — 4000 м;

диапазон высоты полета над поверхностью — от 300 до 2000 м;

максимальная продолжительность полета — 6 ч;

полезная нагрузка — оборудование телевизионного, инфракрасного, фото наблюдения, РЭБ;

масса полезной нагрузки — до 3 кг;

размах крыльев — 3,2 м;

взлетный вес — 30 кг;

время развертывания — 15 мин;

способ посадки — автоматический с парашютом;

рабочие температуры — от -30 до +40 °C;

обслуга — 4 чел.

Напомним, в ночь на 28 марта 2023 года оккупанты использовали 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. К ликвидации последствий атаки были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей. Обошлось без жертв и потерпевших