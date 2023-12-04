Удаляет фото из iCloud: владелец креативно мстит вору, укравшему его iPhone год назад

Пострадавший установил, где живет злоумышленник, но не смог привлечь к ответственности. Вместо этого он развлекается, пользуясь удаленным доступом к устройству.

Мужчина из Нигерии, известный в Сети под ником @mandabe_m, рассказал, как можно поиздеваться над вором, укравшим ваш iPhone, даже если это произошло год назад, сообщает издание Legit.

Пользователь @mandabe_m рассказал в соцсетях забавную историю. Год тому назад некий неизвестный украл у него iPhone. Обнаружив, что учетная запись iCloud осталась активной, владелец смог удаленно получить к ней доступ. И теперь, всякий раз, когда ему становится скучно, он удаляет все фото из галереи, которые сделал вор. Владельцу смартфона удалось установить, что вор проживает в штате Плато на территории местного административного управления Мангу в одной из деревень.

Пользователь @mandabe_m удаляет фото вора через iCloud Фото: Tik-Tok

"В прошлом году один парень украл у меня телефон, ему каким-то образом удалось сбежать, и с тех пор он находится в какой-то деревне в Мангу. На моем телефоне не было пароля, но был iCloud. Он не вышел из системы, поэтому каждый раз, когда мне скучно, я удаляю его фотографии", — поделился @mandabe_m.

Пользователи соцсети X похвалили парня за находчивость и "творческое использование" доступа к iCloud. Юзер под ником @circlesquare23 и вовсе посоветовал сбрасывать настройки до заводских еженедельно, чтобы еще больше злить вора. Пользователь @RomeoSekolo поделился, как можно разозлить воришку еще больше. Он предложил удалять не все фото, "примерно по 5 в день, чтобы он задавался вопросом, что происходит?!".

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