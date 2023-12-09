Россия обогнала Украину в сфере РЭБ, начала массово атаковать ночью и может обратить ситуацию в свою пользу с помощью машинного зрения. Украинцы потеряли полгода, но еще могут наверстать упущенное. Военный эксперт Сергей Флэш рассказал Фокусу, как это можно сделать.

Вот уже почти два года в Украине идет война с российским агрессором. Во время летнего контрнаступления ВСУ не удалось одним броском преодолеть оборону противника и вытеснить его с оккупированных территорий, и сейчас с обеих сторон идет оживленная гонка вооружений. Какие технологии противник внедряет на поле боя прямо сейчас и как с ними бороться — об этом в первой части интервью Фокусу рассказал украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флэш".

Какие новые технологии, опасные для Украины, запускает Россия? Что изменилось на фронтах?

— Самое главное нововведение в российской армии за последние недели — это ночные FPV-дроны, которые начали атаковать Силы обороны. Ночью на фронтах происходит основная активность: ротация личного состава, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, передвижение техники и так далее. Поэтому когда россияне начали атаковать нас ночью, то успели выхватить самые критические объекты и события, мы не были к этому готовы. Сейчас мы в ответ тоже перешли к тактике ночных атак и наращиваем количество дронов. Это то, что именно сейчас изменилось в стратегии применения FPV.

Россияне начали атаковать нас ночными FPV-дронами, для этого в Китае заказали тысячи камер ночного видения. Почему украинская разведка не донесла это по всем ВСУ: ребята, готовьтесь, по всем фронтам полетят ночные дроны? Мы узнали об этом постфактум...

Как давно появились ночные FPV-дроны, насколько массово их применяют и есть ли способы защититься?

— В принципе, идея установить на FPV инструмент для ночного видения не новая, но это удорожает дрон в два раза. Поэтому обе стороны применяли такие ночные технологии, но редко. Причина была только в цене.

Первыми на конвейер поставили ночные дроны россияне, закупив партию ночных камер в Китае (около тысячи). Это оказалось очень эффективно и они продолжили серийное производство FPV для ночных атак. В последние три недели это стало для нас буквально кошмаром, очень уж много ночных атак. Особую проблему составляют атаки на наши катера и лодки, которые переправляются ночью через Днепр на юге.

В плане защиты эти дроны также уязвимы для РЭБ, как и дневные. У них одно преимущество — ночное видение. По типам ночное видение можно разделить на три части:

дешевые камеры ценой 50 долларов, с которыми летать можно только в сумерках и лунную ночь с ясным небом;

дорогие ночные камеры ценой 300-400 долларов;

тепловизионные камеры ценой 300-500 долларов.

Применяют ли россияне дроны с машинным зрением?

— Россияне применяют подобные системы, но со стороны никак не определить, что происходит именно такой тип наведения, мы можем увидеть это только по российским роликам от первого лица (оператора). В целом, например по трофейным "Ланцетам" и их аппаратному содержимому, по блокам, которые находятся внутри, мы понимаем, что такая возможность есть. Причем она была реализована аппаратно с самого начала существования "Ланцета", мы давно находили там блоки NVIDIA Jetson, то есть, они заранее вкладывали такие технологии, а теперь программно довели до использования.

Стоит заметит, что мы больше сейчас опасаемся применения машинного зрения не в "Ланцетах", а в FPV-дронах — это полностью перевернет войну в этом направлении. Украинцы тоже ведут такие разработки, и очень не хочу, чтобы россияне нас в этом опередили.

Машинное зрение не имеет ничего общего с искусственным интеллектом, хотя многие путают эти термины. То есть беспилотные комплексы с машинным зрением не умеют распознавать цели и понимать, что за объекты перед ними. У машинного зрения очень простая задача, оператор выделяет какой-то квадрат, с точки зрения машины — это просто набор пикселей, соответствующих каким-то критериям, и требует, чтобы он его удерживал в фокусе. Дрону не важно, что там находится: танк или какая-то другая цель, он просто летит на указанный объект. Это делается достаточно несложными методами и повышает стоимость дрона примерно на 300-500 долларов, но учитывая, что камера ночного видения (или тепловизор) стоит столько же, то это небольшое удорожание.

Чем же опасны дроны с машинным зрением?

— Первое — машинное зрение нейтрализует РЭБ-купола, потому что дрону достаточно подлететь на большой высоте к цели и оттуда оператор его наведет на объект. Далее аппарат сам долетит к цели , невзирая на то, какие "окопные" средства РЭБ будут использоваться на земле.

Второе и самое глобальное — это снижает требования к подготовке операторов FPV-дронов. Все знают, как тяжело найти и подготовить пилота, на это уходят месяца. Пилоту больше не нужно быть асом, мастером, теперь ему достаточно базовых знаний, чтобы взлететь, подвести дрон к цели, обозначить эту цель, на этом его задача заканчивается, дальше система машинного зрения сама доведет дрон до техники, которую нужно поразить.

Третье — автоматическое сопровождение объектов. Это позволит точнее поражать технику, которая движется.

Четвертое- значительно увеличится дальность полетов, ведь больше не нужно бояться потери радиосвязи и изображения при снижении БПЛА.

Эти четыре вещи полностью перевернут ход войны в плане применения FPV-дронов. И такие же технологии, скорее всего, будут использовать беспилотные аппараты, которые летают на территорию России, потому что когда россияне полностью закроются РЭБом и нельзя будет ориентироваться нашим беспилотникам, летящим на Москву, придется придумать какие-то технологии, чтобы ориентироваться по местности: находить какие-то ориентиры и доводить дрон по картинке.

ВС РФ используют дроны "Ланцет" на поле боя в Украине Фото: Скриншот

На прошлой неделе появились фотографии и первые подробности о появлении дронов Shahed с 4G-модемами. Чем особенны такие беспилотники и можно ли с ними бороться?

— Мы этого опасались и знали, что рано или поздно такой момент настанет, поэтому, когда военные нашли SIM-карту "Киевстара" и модем Alcatel внутри Shahed,это лишь подтвердило наши предварительные гипотезы. Конечно, мы исследовали и SIM-карту и модем. Также мы можем по номеру SIM-карты и модема отследить, были ли другие карты и как их использовали. Противник это все понимает.

Если на нас будут массово нападать Shahed с таким управлением, то у нас будет два варианта выбора. Либо придется отключать всю сеть мобильной связи при каждой тревоге, что вызовет коллапс (этого делать нельзя), либо придумать методы и меры по выявлению подобных дронов (модемов). Многие в интернете пишут свою идею: надо просто отключать все "быстро двигающиеся" телефоны. Если бы все было так просто….

Конкретно эта SIM-карта была куплена больше года назад вместе с другими картами, находилась в России, применялась в определенных модемах. Shahed пролетел с SIM-картой всю Украину, долетел до центральной части, потом развернулся и полетел на запад, где был сбит. Когда мы посмотрели другие SIM-карты, то обнаружили, что и раньше россияне запускали по Украине дроны с такими устройствами, просто они нам не попадались.

Обломки дрона Shahed c модемом мобильной связи Фото: Скриншот

Есть ли уже на примете технологии для борьбы такими Shahed?

— Да, есть. Самое первое, с чего мы начинаем — это разработка, скажем так, математическо-аналитических методов борьбы с этими картами. То есть, если на нас будут массово нападать Shahed с таким управлением, то у нас будет два варианта выбора. Либо придется отключать всю сеть мобильной связи при каждой тревоге, что вызовет коллапс (этого делать нельзя), либо придумать методы и меры по выявлению подобных дронов (модемов). Многие в интернете пишут свою идею: надо просто отключать все "быстро двигающиеся" телефоны. Если бы все было так просто….

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал средства радиоэлектронной борьбы ключом к победе в "войне беспилотников" и отметил, что Россия опережает Украину в этой сфере. Как россияне улучшают свои технологии РЭБ? Есть ли новые системы?

— Глобально технологии РЭБ России не меняются. Стоит объяснить, что РЭБ — очень широкое понятие. Если коротко — это системы подавления связи, они бывают самые разнообразные: против спутниковых систем, телевизионных, радиостанций, мобильной связи, Wi-Fi, бывает против работы на коротких волнах, где действует тактическая авиация и морфлот РФ, и всего на свете. Сейчас, когда мы говорим "РЭБ", то в 99% случаев имеем в виду средства, работающие по беспилотным летательным системам, потому что они являются самой актуальной проблемой на фронтах.

Здесь мы делим РЭБ на следующие категории:

Системы, которые глушат или подменяют сигналы спутниковой навигации и не дают дронам ориентироваться по ним;

Системы, блокирующие каналы управления или видеосвязи дронов во время полета.

По масштабу можно разделить РЭБ тоже на две категории. К первой относятся большие стационарные ( или мобильные) комплексы, которые монтируются на машинах, передвигаются и обладают высокой мощностью. Второй тип — это "окопный" РЭБ, который наши ребята используют непосредственно на фронтах, сюда входят антидроновые ружья, "купола" от FPV и так далее. Это маломощные системы небольшой дальности, направленные на выполнение тактических задач подразделениями.

Раньше задачи "малого окопного" РЭБ, в первую очередь, антидроновых ружей, были направлены в основном против дронов DJI Mavic, чтобы они не могли сбрасывать боеприпасы и вести разведку. Сейчас они направлены против FPV-дронов, ведь от них страдают все и везде, их летает огромное количество. Война зеркальна с двух сторон — в России сидят такие же инженеры, как у нас, точно так же разрабатывают и РЭБ, и FPV-дроны.

Война технологий бесконечна. Как только мы насыщаем наши подразделения на фронтах РЭБ-куполами, противник меняет частоты своих дронов, и наши комплексы теряют актуальность. Точно так же делают и россияне. Их "Волнорезы" и "Тритоны", системы купольной защиты для техники и личного состава, сейчас работают на стандартных частотах, на которых летает большая часть украинских FPV. Мы сменим частоты управления, они тоже вслед сменят частоты своего РЭБ.

Российские военные используют комплексы РЭБ "Волнорез" Фото: Telegram

Для производства FPV-дронов используются готовые китайские модули, у них есть стандартный набор радиочастот, широко разрешенных в мире для использования. Поэтому все технологии FPV работают на таких базовых частотах, но как только появляется РЭБ на этих стандартных частотах, нужно уходить на новые. Сейчас на многих участках фронта уже невозможно летать дронами на стандартных частотах. Чтобы сменить рабочие частоты, нужно использовать другие модули и антенны.

Если россияне поменяют частоты, то все закупленные комплексы РЭБ будут "помножены на ноль" и просто потеряют свою эффективность, придется покупать новые.

Можно ли модифицировать существующие комплексы РЭБ для подавления новых частот дронов?

— Если речь идет о небольшом или "окопном" средстве РЭБ, то его невозможно модернизировать, потому что все работает в связке. К сожалению, китайские модули, на которых построено большинство комплексов РЭБ, не могут охватить широкий диапазон, чтобы закрыть три диапазона — нужны три модуля, а значит нужно ставить еще и три антенны. Их можно только заменять или дополнять другими блоками.

Казалось бы, сейчас стоит заранее об этом подумать и закрывать частоты на будущее, но тогда украинским военным придется покупать комплексы в три раза дороже. При этом не факт, что россияне уйдут именно на эти частоты, а не на другие.

Когда мы говорим о более серьезных комплексах на базе автомобилей, то в них прямо с завода вносится более широкий диапазон частот для подавления. Понятно, что там технологии более серьезные, но эти машины стоят "миллионы" долларов.

На данный момент все "куполы", которые производятся, защищают не более, чем на 40%, а скорее еще меньше. Процент такой низкий, ведь существуют разные протоколы, разные навыки у российских пилотов. Кто-то летает с километра, кто-то летает с семи.. Кто-то использует направленные антенны, кто-то усилители, кто-то из пилотов умеют прощупывать "купола" и находить в них уязвимости. На некоторых участках фронта купольный РЭБ помогает на 100% — пять FPV вылетели и пять упали, а на других — все попали.

Купольный комплекс РЭБ от украинской компании Piranha-Tech

К сожалению, мы не можем говорить, что "окопный" РЭБ стал панацеей — это лишь частичная защита. Наши ребята эта понимают, но хотят хоть что-то, хоть какой-то шанс на защиту. Если россияне поменяют частоты, то все закупленные комплексы РЭБ будут "помножены на ноль" и просто потеряют свою эффективность, придется покупать новые. Сейчас мы и россияне летаем на диапазоне 860-930 Мгц, но все поговаривают о том, что переходить либо ниже — на участок 700-860 Мгц, либо выше, на 960-1020 Мгц.

Когда мы даем военному выбор: либо купить "купол" на сейчас за 1000 долларов, либо купить на будущее за 4000 долларов — он купит за 1000. Никто не готов инвестировать лишних 400% в то, что будет когда-то потом.

Если еще полтора года назад мы шли с россиянами параллельно, то сейчас, по моей оценке, отстаем от них примерно на полгода. Просто потому, что мы год потеряли в плане внедрения новых технологий, в том числе создании машинного зрения и других систем, которые делают в России.

Что сейчас можно сделать, чтобы опередить россиян в сфере РЭБ?

— "Стриж" и другие российские комплексы были разработаны 5-10 лет назад, это не делается за год, а сейчас производители просто поставляют их военным. Стоит сделать экскурс в историю, потому что многие говорт, дескать, в России есть крутые беспилотники, а у нас — нет. Давайте посмотри производства в России. "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, который делает "Орланы", создан в 2002 году и работает уже 20 лет. Корпорация Zala Aero, которая делает ударные "Ланцеты", создана 20 лет назад. Ижевский завод "ИжНефтеМаш", который делает Supercam, 20 лет назад. Заводы, делающие средства РЭБ, тоже около 20 лет назад.

То есть, Россия занимается этими технологиями 20 лет, а мы пытаемся их догнать за год в стране с разрушенной экономикой, логистикой, с дефицитом средств и специалистов. Для решения подобных задач вопрос финансов — вторичный, самая большая потребность — люди. Нужно создать конструкторское бюро, на это уходят годы, чтобы подобрать штат, сберечь его и мотивировать. Россияне массово делают свои "Орланы" и "Ланцеты" и их модификации просто потому, что у них все готово, есть люди, инвестиции, налажены процессы, отработаны схемы. Им проще дорабатывать уже существующие технологии и совершенствовать те же Shahed, потому что у них есть грамотные конструкторские бюро, работает логистика и так далее.

Я считаю, в первую очередь в Украине нужно создать "ставку ученых", можно назвать их инженерными гениями страны, которые будут противодействовать Российской Федерации. Мы хотим донести этот вопрос до Президента, потому что сейчас толком ничего не происходит в этом направлении — ахаем, охаем, что у россиян появляются крутые технологии. А мы сейчас должны мгновенно отвечать на все, что они делают, и мгновенно разрабатывать контрмеры. Нам нужно собрать лучших специалистов страны в единый мозговой центр, который этим будет заниматься, мотивировать этих людей создавать умные идеи, креативить. Это нужно сделать на уровне Зеленского, потому что команде понадобятся все данные украинской разведки: что у россиян появляется, что у них производиться и полномочия привлекать любые службы и ведомства

Я приведу вам пример. Россияне начали атаковать нас ночными FPV-дронами, для этого в Китае заказали тысячи камер ночного видения. Почему украинская разведка не донесла это по всем ВСУ: ребята, готовьтесь, по всем фронтам полетят ночные дроны? Мы узнали об этом постфактум, хотя это не секретная военная информация, в Китае есть десяток таких заводов, достаточно иметь какого-то китайца, который шепнет о закупках России. А возможно и разведка донесла, а кто то проигнорировал, но факт есть факт.

Сейчас нужна команда ученых, готовая что-то быстро придумывать, будет давать задачи другим командам инженеров, а те уже будут думать, как сделать или внедрить технологию, какие нужны комплектующие, где их заказывать, может, запустить производство в Украине или за рубежом. Нужно также государственное финансирование всех этих проектов.

Если еще полтора года назад мы шли с россиянами параллельно, то сейчас, по моей оценке, отстаем от них примерно на полгода. Просто потому, что мы год потеряли в плане внедрения новых технологий, в том числе создании машинного зрения и других систем, которые делают в России. Они не скрывают очень многие вещи и открыто показывают, что разрабатывают.