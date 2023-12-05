Лодка-робот для "бесконечной" разведки: что известно о необычном морском дроне

ВМФ Новой Зеландии проверит возможности безэкипажного корабля Bluebottle с ИИ и на солнечных батареях, а потом отправит его в 7-месячное плавание.

Королевский военно-морской флот Новой Зеландии получит в пользование надводный 6,8-метровый дрон под названием Bluebottle, которое будет питаться за счет солнечной энергии пишет Interesting engineering.

Лодка Bluebottle будет обеспечивать постоянное наблюдение в водах Новой Зеландии для защиты рыболовства, охраны границ или получения метеорологических данных. Как уже отмечалось выше, аппарат от австралийской компании Ocius Technology работает без топлива — за счет солнечной энергии.

Морской дрон оснащен убирающимся жестким парусом, питаемым от фотоэлектрических элементов, специальным механизмом флиппера и руля направления, который позволяет ему ориентироваться и двигаться вперед даже при отсутствии солнечного света и ветра.

Демонстрация возможностей Bluebottle

Беспилотник может развивать максимальную скорость в 5 узлов (9,26 км/ч) и работать в море неограниченное время, даже в суровых условиях с высотой волн от 6 до 9 м.

Bluebottle получил от разработчиков радар, электрооптические и инфракрасные камеры, обеспечивающие безопасный и эффективный контроль системы и идентификацию судна. Всеми системами будет "руководить" ИИ. Контролироваться и управляться судно будет из диспетчерской, расположенной на военно-морской базе Девонпорт. Связь с диспетчером будет осуществляться при помощи сигналов мобильного телефона, когда лодка находится близко к берегу, и через спутники с высокой и низкой пропускной способностью, когда она находится далеко от берега.

По словам командующего автономными системами РНЗН Энди Брайанта, Bluebottle уже был протестирован в Австралии, при этом никаких сбоев с электропитанием систем морского дрона не наблюдалось.

Ранее мы писали о том, что надводный беспилотный был замечен на побережье оккупированного Крыма — недалеко от частных домов. РосСМИ сообщили, что аппарат принадлежит ВСУ.