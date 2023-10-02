Защитят от диверсий: в НАТО собираются испытать новый морской дрон (видео)

В учениях альянса НАТО примут участие более 2000 гражданских и военных специалистов, которые с помощью беспилотных систем будут тренироваться обнаруживать подозрительную активность вблизи подводной инфраструктуры.

Related video

Четырнадцать членов альянса НАТО вместе со Швецией объединились для участия в нескольких учениях, которые продлятся 12 дней за пределами Португалии, чтобы испытать подводные морские дроны для предотвращения диверсий. Об этом сообщает FOX News.

"Наши дроны должны быть способные в режиме реального времени посылать сигнал сдерживания врагу, будь то Россия или кто-то другой", — сказал генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, глава подразделения НАТО по защите подводной инфраструктуры.

Важно

Страны НАТО к войне не готовы. Почему от Украины нельзя требовать быстрого соответствия Альянсу

В учениях, получивших название "Dynamic Messenger 23" и REPMUS 23, принимают участие более 2000 гражданских и военных специалистов. Основное внимание будет уделено интеграции морских беспилотных систем в операции альянса и тестированию новых технологий, которые в настоящее время находятся на стадии разработки.

Согласно отчету, одной из проблем НАТО являются подводные кабели, по которым ежедневно передаются финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов и около 95% мирового интернет-трафика. Между тем, около двух третей мировой нефти и газа либо добываются, либо транспортируются по морю, зачастую по трубопроводам, длина которых составляет тысячи миль под поверхностью моря, что затрудняет мониторинг такой инфраструктуры на предмет угроз.

В качестве разведывательного БПЛА на учениях испытают дрон Alpha 900 Фото: alphaunmannedsystems

В ходе одних учений, направленных на прекращение такой атаки, корабли НАТО отреагировали на использование спонсируемого государством коммерческого судна, пытавшегося вывести из строя подводные сетевые кабели — заговор, который обычно трудно обнаружить.

Оптоволоконные датчики на кабелях смогли обнаружить, что условный вражеский корабль пытается задержать подводный дрон, передав информацию в систему командования и управления НАТО. После того как угроза была подтверждена, НАТО отреагировало, отправив флот воздушных, надводных и подводных дронов, чтобы перехватить угрозу и вывести подозрительное судно из этого района.

Командование НАТО отмечает, что учения проходят успешно. В рамках дальнейших мероприятий будут отработаны и другие сценарии диверсий.

Дрон Alpha 900 является одним из участников учений

Ранее Фокус рассказывал, что дрон РФ подозревают в пересечении границы НАТО. Румынские местные жителя якобы слышали звук пролетающих самолетов ночью, а также видели, будто с неба что-то падало.