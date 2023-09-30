Нарушили воздушное пространство НАТО: дрон РФ подозревают в пересечении границы Румынии (карта)

Местные жителя якобы слышали звук пролетающих самолетов ночью, а также видели, будто с неба что-то падало. Однако в ходе поисковых операций военные Румыния следов падения объектов не обнаружили.

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Румыния подозревает, что во время ночных обстрелов украинских портов на Дунае 29 сентября ВС РФ пересекли воздушное пространство страны-члена НАТО. Об этом сообщили в издании Digi24 со ссылкой на Минобороны страны.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац", – отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что поздно вечером 29 сентября в городах Тулча и Галац, расположенных рядом с украинскими городами Измаил и Рени, была объявлена воздушная тревога. Местные жители уездов получили сообщения Ro-Alert, в которых сообщалось, что им следует укрыться, поскольку существует вероятность "падения объектов из воздушного пространства". В СМИ сообщали, что жители района якобы видели, будто с неба что-то падало, слышали звук пролетающих самолетов на низкой высоте и громкий шум.

Города Тулча и Галац находятся близко к границе с Украиной

Ночью в пятницу, а также в субботу до полудня полиция, жандармы и солдаты искали возможные остатки упавших предметов. В субботу в 12:00 по местному времени Минобороны Румынии сообщили, что операция прекращена, останков упавших предметов на территории Румынии не обнаружено.

В миссии приняли участие более 100 жандармов, полицейских, участковых полицейских, офицеров НИИ, солдат, которые вышли в поле на окраине Галаца. Поиски были сосредоточены на 10-километровом поле с сельскохозяйственными угодьями и высокой растительностью. На месте происшествия остались только один экипаж ISU Brăila и один из Галаца.

Напомним, ночью 29 сентября ВС РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с южного направления. Вражеские БПЛА двигались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Всего было запущено примерно 40 дронов. Силы и средства ПВО уничтожили 30 из них.

Как известно после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на территории Румынии Министерство национальной обороны страны расширило зону запрета полетов у границы с Украиной и заявила о готовности применять свои зенитные системы против беспилотных летательных аппаратов. В приграничных районах начали строить укрытия для местных жителей и объявлять воздушную тревогу во время атак РФ на украинские порты над Дунаем.

В СМИ также сообщали 29 сентября, что Бухарест решил разместить поближе к украинской границе четыре дополнительных истребителя F-16.

В НАТО при этом считают, что падение обломков российских дронов на территорию Румынии не свидетельствуют об умышленной атаке на одного из членов Альянса, о чем говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.