Порушили повітряний простір НАТО: дрон РФ підозрюють у перетині кордону Румунії (карта)

Місцеві жителі нібито чули звук літаків, що пролітали вночі, а також бачили, ніби з неба щось падало. Однак під час пошукових операцій військові Румунії слідів падіння об'єктів не виявили.

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Румунія підозрює, що під час нічних обстрілів українських портів на Дунаї 29 вересня ЗС РФ перетнули повітряний простір країни-члена НАТО. Про це повідомили у виданні Digi24 з посиланням на Міноборони країни.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід до повітряного простору країни, сигнал зафіксували дорогою до міста Галац", — зазначається в повідомленні.

В оборонному відомстві додали, що пізно ввечері 29 вересня в містах Тулча і Галац, розташованих поруч з українськими містами Ізмаїл і Рені, було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі повітів отримали повідомлення Ro-Alert, в яких повідомлялося, що їм слід сховатися, оскільки існує ймовірність "падіння об'єктів з повітряного простору". У ЗМІ повідомляли, що жителі району нібито бачили, ніби з неба щось падало, чули звук літаків, що пролітали на низькій висоті, і гучний шум.

Міста Тулча і Галац розташовані близько до кордону з Україною

Вночі в п'ятницю, а також у суботу до полудня поліція, жандарми й солдати шукали можливі залишки предметів, що впали. У суботу о 12:00 за місцевим часом Міноборони Румунії повідомили, що операцію припинено, залишків предметів, що впали, на території Румунії не виявлено.

У місії взяли участь понад 100 жандармів, поліціянтів, дільничних поліціянтів, солдатів, які вийшли в поле на околиці Галаца. Пошуки були зосереджені на 10-кілометровому полі з сільськогосподарськими угіддями та високою рослинністю. На місці події залишилися тільки один екіпаж ISU Brăila й один із Галаца.

Нагадаємо, вночі 29 вересня ЗС РФ атакували Україну безпілотниками типу Shahed з південного напрямку. Ворожі БПЛА рухалися з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Загалом було запущено приблизно 40 дронів. Сили та засоби ППО знищили 30 із них.

Як відомо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на території Румунії Міністерство національної оборони країни розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною і заявило про готовність застосовувати свої зенітні системи проти безпілотних літальних апаратів. У прикордонних районах почали будувати укриття для місцевих жителів і оголошувати повітряну тривогу під час атак РФ на українські порти над Дунаєм.

У ЗМІ також повідомляли 29 вересня, що Бухарест вирішив розмістити ближче до українського кордону чотири додаткові винищувачі F-16.

У НАТО водночас вважають, що падіння уламків російських дронів на територію Румунії не свідчать про навмисну атаку на одного з членів Альянсу, про що говорив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.