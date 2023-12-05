Ждали 10 лет: трейлер GTA 6 собрал более 70 млн просмотров менее чем за сутки (видео)

Судя по трейлеру, в сюжете игры будет фигурировать история любви главной героини Люсии и мужчины, имя которого пока не названо.

5 декабря состоялся релиз трейлера долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI. Так, видео было опубликовано на официальном YouTube-аккаунте компании Rockstar Games.

Всего за 17 часов после публикации трейлер собрал более 74 миллионов просмотров. Судя по трейлеру, в сюжете игры будет фигурировать история любви главной героини Люсии и мужчины, имя которого пока не названо. Ознакомиться с трейлером можно ниже:

Grand Theft Auto VI - Trailer 1

Кроме того, что на сайте Rockstar Games сообщили, события GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, в городе Вайс-Сити, а также в его окрестностях. Отметим, что в предыдущий раз игроки могли побывать в этом городе лишь в части GTA: Vice City, которая вышла в 2002-м году, а также в ремастер-версии в рамках Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, релиз которой состоялся в 2021 году. Теперь же разработчики обещают самую большую и увлекательную "эволюцию" для всей серии.

Сообщается, что выход игры запланирован на 2025 год на платформы PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О дате релиза игры на персональных компьютерах пока ничего неизвестно.

Отметим, что предыдущая игра серии GTA V вышла в свет в 2013 году на платформах PlayStation 3 и Xbox 360. Позже релиз состоялся на ПК и игровых консолях следующего поколения.

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