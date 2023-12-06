На случай войны с Россией и Китаем: в США испытали компактный "РЭБ в рюкзаке"

Система TLS-BCT позволяет обнаруживать, отслеживать и подавлять радиоэлектронные системы врага.

Армия США испытала помещающуюся в ранец систему радиоэлектронной борьбы TLS-BCT Manpack. Об этом сообщает медиа Defense News.

TLS-BCT Manpack испытывали на базе Форт-Уачук в Аризоне и предварительное тестирование изделия прошло успешно. СМИ отмечает, что систему испытывали в рамках подготовки к гипотетической войне с Россией или Китаем.

"Мы были очень довольны тем, что увидели, и тем, куда это приведет", — сказал Тодд Проберт, президент CACI по национальной безопасности и инновационным решениям, наблюдавший за ходом испытаний.

В свою очередь бригадный генерал Эд Баркер (Ed Barker), руководитель исполнительного офиса программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам (PEO IEW&S), в своем заявлении сказал, что демонстрация ранца в прошлом месяце установила стандарт для будущих пользователей.

Ранец TLS-BCT предназначен для того, чтобы предоставить войскам мобильное средство формирования электромагнитного спектра в их интересах. На данный момент TLS-BCT Manpack представлен в виде прототипа, серийное производство планируется развернуть в 2024 году. Система стала ответвлением от более мощного комплекса TLS-BCT, который устанавливают на боевые машины, и разработана для нужд дивизий системы TLS-Echeclons Above Brigade.

Система позволяет небольшим бригадным боевым группам обнаруживать, отслеживать и подавлять вражеские радиоэлектронные системы, которыми владеют Китай, Россия и другие потенциальные противники США. TLS-BCT будет состоять из нескольких мобильных платформ, которые будут оснащены различными системами радиоэлектронной борьбы и разведки, объединенными в единую сеть, чтобы обмениваться данными и координировать свои действия.

TLS-BCT также будет иметь возможность подавлять вражеские радиоэлектронные системы с помощью различных методов, включая глушение, перехват и искажение сигналов. TLS-BCT является частью более крупного усилия Армии США по модернизации своих возможностей РЭБ.

Ранец TLS-BCT предназначен для того, чтобы предоставить войскам мобильное средство формирования электромагнитного спектра

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