Топ-3 лучших Android-смартфона, от которых пользователи без ума: чем они покорили

Honor Magic V2 оказался на первом месте, iQOO 12 Pro и Samsung S23 Ultra получили "серебро" и "бронзу".

AnTuTu опубликовал список мобильных телефонов, которые высоко оценили пользователи. Все модели, вошедшие в ноябрьский рейтинг, работают на базе ОС Android, говорится на официальном сайте бенчмарка.

Три смартфона от китайских и южно-корейского производителей заняли лидирующие позиции:

первое место — Honor Magic V2 с положительным рейтингом 96,77%;

второе место — iQOO 12 Pro с положительным рейтингом 96,06%;

третье место — Samsung S23 Ultra с положительным рейтингом 95,68%.

Список лучших Android-смартфонов Фото: AnTuTu

По итогам ноября 2023 года лучшим Android-смартфоном пользователи признали Honor Magic V2. Кроме того, данная модель уже третий месяц подряд возглавляет список лучших телефонов на базе ОС Android по мнению экспертов AnTuTu. "Для мобильного телефона со складным экраном такого рода производительности, безусловно, редкость", — отмечается в публикации.

Обзор на Honor Magic V2

Honor Magic V2 — чрезвычайно тонкий и легкий, имеет складной экран, практически лишенный недостатков. Исследование, проведенное Counterpoint показало, что в третьем квартале этого года китайские мобильные телефоны со складным экраном стали самыми продаваемыми продуктами на рынке. И лидирует среди них именно Honor Magic V2.

Второе место занимает iQOO 12 Pro, который был выпущен совсем недавно и на данный момент является единственной моделью в рейтинге, оснащенной чипом Snapdragon 8 Gen3. Смартфон получил экран Samsung E7 2K и игровой чип Q1 собственной разработки Vivo, основной камерой OV50H и телеобъективом OV64B. Эксперты отмечают, что этот телефон "практически не имеет недостатков". "На самом деле, не будет преувеличением, если сказать, что это — наиболее полноценный продукт на платформе Snapdragon из всех существующих сегодня", — сказано в материале.

Обзор смартфона iQOO 12 Pro

На третьем месте оказался Samsung S23 Ultra, который также регулярно попадает в список смартфонов, полюбившихся пользователям, однако на этот раз его оттеснил на третье место iQOO 12 Pro. Но все равно телефон модели Samsung S23 Ultra остается заслуженным лидером вреди Android-фонов, несмотря на то, что он относительно дорогой.

Рекламный ролик Samsung S23 Ultra

Ранее мы писали о том, что смартфоны от Apple, Samsung и Xiaomi стали самыми покупаемыми в мире. Согласно рейтингу, Counterpoint Research, лидерские позиции заняли аппараты Samsung A-серии, iPhone 13 и iPhone 14, Redmi 12C.