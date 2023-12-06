Лавры ChatGPT не дают покоя: Google опять презентует нового конкурента чат-бота

Нейросеть Gemini с генеративным искусственным интеллектом, по задумке разработчиков, должна затмить Bard, которого запустили в марте 2023 года.

Google готова представить конкурента ChatGPT в ближайшие дни. В компании полагают, что новый проект под названием Gemini будет удачнее, чем предшественник Bard. Об этом сообщает Interesting engineering со ссылкой на The Information.

По мнению журналистов, презентация новинки состоится на этой неделе. По крайней мере, такую информацию они получили от двух источников, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что чат-бот Gemini с генеративным искусственным интеллектом, по задумке программистов из Google, должен затмить продукт Bard AI, на которые ранее компания возлагала надежды, полагая, что Bard станет мощным конкурентом для ChatGPT от OpenAI. Но, как известно, Bard AI быстро потерял позиции.

Авторы материала полагают, что Google решила воспользоваться ситуацией и презентовать свой ИИ-продукт именно сейчас, когда OpenAI приостановила новые подписки ChatGPT Plus из-за значительного увеличения использования, а запуск магазина GPT перенесла на начало 2024 года.

"Если слухи о запуске Gemini на этой неделе подтвердятся, то не стоит ожидать громкого дебюта, так как генеральный директор Сундар Пичаи решил отменить серию грандиозных презентаций Gemini в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии, первоначально запланированных на начало декабря", — говорится в статье.

The Information подчеркивает, что еще одной причиной переноса запуска чат-бота Gemini стала "прокачка" других языков, кроме английского. Инженеры Google обнаружили, что производительность их продукта "проседает", если сравнивать с возможностями GPT-4. Так что нейросеть потребовала совершенствования.

"Google имеет доступ к большим вычислительным мощностям и ресурсам. Но будет ли бот Gemini более мощными, чем GPT-4, мы узнаем, как только он будет выпущен", — подчеркивают авторы.

Напомним, что Google анонсировала Gemini как свою базовую языковую модель следующего поколения на конференции разработчиков I/O 2023.

Ранее сообщали, что компания Google проведет поэтапную очистку личных аккаунтов, которые владельцы не использовали в течение последних двух лет.