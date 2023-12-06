"Засекает" артиллерию за 50 км: РФ применяет в Украине комплекс "Пенициллин" (фото)

Основное преимущество российской системы артразведки в том, что он работает в пассивном режиме и ничего не излучает в эфир.

Украинские военные нашли в зоне боевых действий датчик российского комплекса "Пенициллин", который пеленгует места работы украинской артиллерии по звукам. Об этом написал военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов на своей странице в Facebook во вторник, 5 декабря.

По его словам, когда бойцы ВСУ впервые обнаружили датчик комплекса артразведки, они долго не решались к нему подойти опасаясь, что им попалась новая российская мина, на которую деталь визуально похожа. Эксперт отметил, что условно комплекс "Пенициллин" состоит из двух частей. Первая часть — это набор камер и тепловизоров на вышке, а вот вторая представляет собой датчики, которые разворачивают вокруг аппаратной.

"Датчики относят от машины в разные стороны по строго определенной схеме и подключают к оборудованию обработки сигналов обычным полевым кабелем. Комплекс позволяет определять место выстрела на расстояние до 50 километров. Время расчета цели 5 секунд. Конечно, дальность зависит от типа почвы, мощности орудия и типа его монтажа на земле", — отметил Сергей "Флэш".

Эксперт добавил, что основное преимущество "Пенициллина" в том, что он работает в пассивном режиме и ничего не излучает в эфир.

Украинские военные нашли в зоне боевых действий датчик российского комплекса "Пенициллин" Украинские военные нашли в зоне боевых действий датчик российского комплекса "Пенициллин"

Что собой представляет комплекс артразведки "Пенициллин"

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также для зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства "Пенициллина" позволяют принимать и фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. Конструктивно комплекс исполнен на базе армейского грузовика КамАЗ с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенным камерами, работающими, в том числе в инфракрасном спектре. Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Как заявляет разработчик, в отличие от американских радиолокационных средств AN/TPQ-36, "Пенициллин" не использует радиоволны, поэтому его нельзя засечь и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Первая партия комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин", разработанных входящим в состав "Веги" научно-исследовательским институтом "Вектор", поступила в ВС РФ в декабре 2020 года. Во второй половине октября 2022 года в российских СМИ появилась информация о том, что комплексы артразведки применили на фронте в Украине. А в начале марта 2023 года медиа в РФ написали о том, что число российских комплексов "Пенициллин" в зоне боевых действий в Украине увеличат вдове.

Ранее Сергей Флэш рассказал, что украинские войска теряют очень много дронов из-за новых систем РЭБ ВС РФ. Россияне начали использовать переносные комплексы, называемые "сковородками", направленно воздействующие на сигналы GPS и каналы управления, а также "окопные" установки типа "Питон", "Гарпун", "Стриж". Оккупанты ждут, когда БПЛА подлетят поближе, а затем включают "глушилки", не оставляя шансов на спасение.

Кроме того эксперт назвал лучшую систему для защиты ВСУ от российских дронов. Портативное средство РЭБ Titan отслеживает дроны на дистанции до 3 км и "запоминает" и изучает новые типы аппаратов, с которыми сталкивается.