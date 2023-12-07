В Китае показали новые возможности беспилотника Wing Loong II: чем он лучше аналогов (видео)

Беспилотник имеет потенциал для интеграции с новыми технологиями, такими как 5G+, промышленный интернет и искусственный интеллект.

Китайские разработчики усовершенствовали беспилотный летательный аппарат Wing Loong II: теперь дрон может выполнять крейсерский полет и работать на небольшой высоте. Об этом сообщает медиа Global Times.

Во время недавней демонстрации полета БПЛА для журналистов, которая прошла в авиационном промышленном парке Zigong, главный конструктор Китайская корпорация авиационной промышленности Ли Идун сказал, что области применения летательных аппаратов типа Wing Loong II продолжают расширяться. Он отметил, что демонстрация показала способность Wing Loong II подниматься, выполнять крейсерский полет и работать на небольшой высоте.

Также главный конструктор добавил, что в будущем беспилотные летательные аппараты будут интегрированы с новыми технологиями, включая 5G+, промышленный интернет и искусственный интеллект, и будут способствовать более высокоэффективному применению во многих областях: например, в научных исследованиях, картографии и логистике.

Ли Идун обратил внимание журналистов на то, что в последнее время недорогие дроны нашли инновационное применение и изменили представление о них людей. Но эти маленькие, недорогие и простые в изготовлении дроны не могут заменить средние и большие дроны с неподвижным крылом. Он отметил, что большая часть серии дронов Wing Loong — это БПЛА средней высоты и большой выносливости, но, принимая во внимание такие факторы, как рыночный спрос и технологическое развитие, серия будет расширяться за счет большего количества разновидностей беспилотников.

"По сравнению со своими зарубежными аналогами, дроны Wing Loong имеют очевидные технические преимущества с точки зрения долговечности, настройки и поддержки, поскольку они надежны, обладают высокой адаптируемостью к окружающей среде и возможностью расширения функций", — подчеркнул главный конструктор.

Ожидается, что технологии дронов получат дальнейшее развитие в плане интеллектуализации, поскольку они перейдут от дистанционного управления и программного управления к полностью автономному управлению. А интеллектуализация будущих дронов отразится на распознавании целей, ситуационной осведомленности, планировании миссий и автономном полете или даже на обслуживании.

Еще одной новой потенциальной областью для беспилотника Wing Loong II является использование в нескольких миссиях с различной полезной нагрузкой, в том числе для топографического картографирования, мониторинга окружающей среды, технических испытаний, индикации целей, оценки ущерба, раннего предупреждения, связи, ретрансляции и создания сетей, а также обслуживания данных.

Технические характеристики Wing Loong II:

тип — средневысотный, дальнобойный, вооруженный дрон;

максимальная высота полета — 9,9 км;

вес — 4200 кг;

скорость — 370 км/ч;

время в полете — 32 ч;

размеры — 11х20,5х4,1 м;

оборудование — система связи GPS, электрооптическая капсула с дневными и инфракрасными камерами и датчиками, бомбы, ракеты или ракеты класса "воздух-поверхность";

радиус действия — 1500 км;

грузоподъемность — 400 кг;

операторы — Египет, Эфиопия, Пакистан, Саудовская Аравия.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что Китай разрабатывает дрон-камикадзе "сверхдальнего" радиуса действия. Беспилотник будет создан на базе существующей серии ракет AR и сможет быть как ударным дроном, так и многоразовым БПЛА.

Также мы писали о том, что Китай переделывает обычные дроны в военные. Инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.